Cassøe Krüth kroont zich tot Deens Kampioen, Bachmann Andersen uitgesloten

Carina Cassøe Krüth met Heiline's Danciera. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Carina Cassøe Krüth heeft afgelopen zondag het Deens Kampioenschap op haar naam geschreven. In de Grand Prix ging de amazone nog nek-aan-nek met Daniel Bachmann Andersen, maar de ruiter werd na afloop van zijn Kür uitgesloten op basis van de bloedregel. Daarmee was voor Cassøe Krüth en haar inmiddels vijftienjarige Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) de weg naar het goud vrij. Anna Zibrandtsen won zilver, het brons ging naar Nadja Aaboe Sloth.

