Cathrine Dufour met Vamos over 83% en 18-jarige Zack is back op Deens Kampioenschap

Cathrine Dufour heeft met de door Reesink Horses gefokte Vamos Amigos (v. Vitalis) met afstand de leiding genomen op het Deens Kampioenschap in Uggerhalne. Dufour kwam vandaag in de Grand Prix op 83,18%. Blue Hors-amazone Nanna Skodborg Merrald reed de 18-jarige Blue Hors Zack bij zijn comeback (pauze van een half jaar) naar een vette 79,14% en Andreas Helgstrand staat virtueel op de derde plaats met de achtjarige Queenparks Wendy (v. Sezuan) met 75,22%.

De Deense Kampioenschappen dressuur zijn de eerste observatiewedstrijd richting het WK in Herning, maar op de uitslagenlijst van Uggerhalne ontbreken een paar namen die zeker voor een teamplaats in aanmerking komen. Cathrine Dufour en Bohemian, Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera én Andreas Helgstrand met Jovian. Zij hebben alledrie hun pijlen gericht op Aken, ook een observatiewedstrijd voor de Denen.

Dufour, Skodborg-Merrald en Helgstrand met ’tweede’ paarden

Een paard dat naar 83% in de Grand Prix loopt is lastig als tweede paard te beschrijven, maar toch is de tienjarige Vamos Amigos niet de eerste keus voor Cathrine Dufour. Dat is Bohemian. Vamos Amigos kreeg in Uggerhalne scores variërend van 81,9% tot 86,5%.

Skodborg-Merrald heeft ook al aangegeven dat de zeventienjarige Atterupgaards Orthilia in principe haar eerste keus is voor Herning. In Uggerhalne had ze achttienjarige Blue Hors Zack weer meegenomen die ook liet zien nog steeds topfit te zijn. Skodborg Merralds Olympische partner Zack, die in oktober voor ’t laatst in de ring verscheen, kwam ‘back’ met 79,14%.

Andreas Helgstrand heeft na de verkoop van Marshall-Bell (van Daniel Bachmann Andersen) vrij baan richting Herning met Jovian (mits die goed aankomt bij de 5*juryleden in Aken) en reed in Uggerhalne zijn andere achtjarige. Queenparks Wendy (voorheen ook medaillewinnaar op de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden) liep naar 75,22% (74,2-76,6%) in het eerste onderdeel van het Deens Kampioenschap.

Vierde in de Grand Prix werd Anna Kasprzak met Addict de Massa met 73,48%.

