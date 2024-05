Cathrine Laudrup – Dufour met overmacht Deens kampioen dressuur

Niet alleen in Nederland vond dit weekend het nationaal kampioenschap dressuur plaats, ook in Denemarken was de nationale titelstrijd aan de beurt. Het goud ging met overmacht naar Cathrine Laudrup - Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). Zaterdag was ze ook al de beste in de Grand Prix (81,74%), zondag reed Laudrup met 7,5 procent verschil ook naar de winst in de kür op muziek (86,975%). In de kampioensstrijd stond de winnares dik 16 punten los van de zilveren Carina Cassoe Kruth met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball). Het brons ging naar Lone Bang Larsen en Tranegaards Rostov (v. Romanov) die tweede werden in de kür.

Omdat Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Zepter en Daniel Bachmann Andersen met Vayron niet aan de start kwamen dit weekend, zijn de medaillewinnaars van dit Deens kampioenschap niet per definitie het gedoodverfde Deense team voor de Olympische Spelen

87% in de kür – net als Van Liere…

Laudrup – Dufours score in de kür was vrijwel gelijk aan die van de kersverse Nederlands kampioen Dinja van Liere in Ermelo op ongeveer hetzelfde moment. Maar met nationale kampioenschappen is de jurering meestal niet helemaal vergelijkbaar. Wel mogen we constateren dat de Nederlandse dressuurtop weer breder geworden is, waar bij de Denen nu nog even de vraag blijft hoe breed hun keuze zal zijn. Zepter zal over twee weken op het CDI in Hagen weer aan de start verschijnen, na een blessure. De vos scoorde vorig jaar op het EK dik 89% in de kür en kan ook boven de 80% scoren in de GPS.

Uitslag Deens kampioenschap

Uitslag kür op muziek

Bron: Horses.nl