Cees2fithorses van Kim Noordijk van recreatiepaard naar subtopper

Kim Noordijk was eerder zeer succesvol bij de pony's met onder andere Ico van de Beekerheide en Brasil. Aan het einde van de ponytijd werd het paard Cees (v. Santano) aangekocht. Als tienjarig recreatiepaard, die op L1 niveau onder de 60% liep toen ze hem kocht, heeft ze hem inmiddels zo goed voor elkaar dat ze in het ZZ-Zwaar ook heel goed meedraaien. In Nijkerk werden ze vrijdag eerste in tweede met 69,3% en 67,5%.

Onlangs startte de combinatie in Velddriel voor de eerste keer op dit niveau, na een mooi junioren jaar achter de rug te hebben, met onder andere de vijfde plaats op het NK. “Het totale plaatje was nu al weer beter dan in Velddriel”, vertelt Noordijk enthousiast. “Vooral in de zijgangen hadden we veel expressie.”

Senioren

Afgelopen jaar was het laatste jaar bij de junioren, maar voorlopig zit de overstap naar de young riders er nog niet in. “Ik wil eerst dat hij goed bevestigd is op dit niveau. Als we de overstap maken wil ik ook dat we er goed klaar voor zijn en anders blijf ik bij de subtop rijden, want dat vind ik ook erg leuk.”

Pap

Kimberly Pap deed weer goede zaken in de gecombineerde Lichte Tour/ young riders. Met Vloet Victory (v. Jazz) won ze de rubriek met 67,79%.

Anne Venema en The Ritz R&B (v. Rohdiamant) werden tweede met hun Prix St. Georges-proef met 66,3%. Annelotte Felix startte met Amos (v. Flemmingh) voor de young riders en werd derde met 65,29%. Deze plaats moest ze echter wel delen met Bettine van Harselaar, die dezelfde score behaalde in de Prix St. Georges met Whitney (v. Democraat).

Rianne van Hulst won de Intermédiaire I met Fontainebleu (v. San Remo) met 65,52%. Ze werd gevolgd door Yvonne Zuring die met de Showstar-nakomeling Showsister 65,07% behaalde.

Bij de Children was maar één deelnemer. Anniek van Dulstnoteerde noteerde met Isala’s Arielle (v. Kosmo van Orchid’s) 66,92%.

