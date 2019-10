Chantal Nijpjes: ‘Het is een stukje gunnen’

De zussen Nijpjes waren vandaag goed op dreef op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland. Chantal reed Hurrican N (Heinrich Heine x Gribaldi) naar 65,221% in de Prix St. Georges en het debuut in de Intermédiaire I was goed voor 65,147%. Met die scores won het duo beide Lichte Tour-rubrieken. Tweelingzus Jessica zette met Balorig Z (Balougran Z x Caretano Z) 62,794% neer in de Intermédiaire II en was daarmee de beste in het gecombineerde klassement Zware Tour. Daarnaast debuteerde Jessica met Hilton N (Valdez x Goodtimes) in het ZZ-Zwaar.

Vooral over de Prix St. Georges is Chantal Nijpjes tevreden. “Die proef gaf een heel fijn gevoel. De draf was mooi gedragen en Hurrican doet het met veel gemak. Zeker voor zijn leeftijd. Ik maakte alleen een stomme fout in de keertwendingen. Hij werd iets te open en de eerste keertwending was nog wel goed maar de tweede miste geslotenheid. Dat was zonde en niet nodig.”

Beetje doorsleutelen

“In de Inter I merkte ik dat we in die proef misschien nog iets meer routine moeten krijgen. De serie om de twee en de hele pirouettes gingen goed en Hurrican deed zijn ding. We hadden nog wat kleine afwerkingsdingetjes en het kan strakker, maar ik ben er blij mee en hij heeft nog veel groeimogelijkheden”, zegt Nijpjes over het debuut in de Intermédiaire I. “We gaan nu een beetje doorsleutelen en het is echt wel een jongen voor het grote werk. Thuis doet hij al wat piaffe en eners maar krijgt krijgt lekker de tijd.”

Na bevalling terug in de sport

Hurrican N werd eerder gereden door Chantals zus Jessica. Zij bracht hem uit in het L, M en Z2. “Na de geboorte van mijn dochtertje ging ik afgelopen februari weer echt rijden en wilde graag weer terug in de sport. Hurrican is zo’n lekker paard en toen heb ik hem ingepikt van m’n zus”, zegt Chantal lachend. “Ik was heerlijk met hem aan het sturen en heb de series erop gezet. Afgelopen zomer zijn we begonnen in de Prix St. Georges en vandaag was onze derde wedstrijd.”

Alles samen

Het overnemen van een paard gaat er bij de zussen Nijpjes makkelijk aan toe. “We doen alles samen en het is een stukje gunnen. Onze samenwerking is zó in balans. Door mijn zwangerschap en keizersnede heb ik er even uit gelegen en het is heerlijk om er met zo’n paard als Hurrican weer in te komen. Nu heeft Jessica pech want ik geef hem niet meer terug”, grapt Chantal.

Springpaard Balorig richting Grand Prix

Met het voormalige springpaard Balorig Z is Jessica op weg richting de Grand Prix. “Hij is bij ons beland omdat hij niks meer deed. Ze zijn begonnen in het M en eigenlijk is hij best gewoon. Zijn draf is nu wel meer ontwikkeld en nu wordt hij een Grand Prix-paard. Dat is toch wel een soort van bijzonder.”

Onderweg sleutelen

Voor de zevenjarige Hilton was het zijn eerste keer in het ZZ-Zwaar. Eerder bracht Jessica hem uit in het Z1 en sloeg dus het Z2 en ZZ-Licht over. “Hilton moet nog wat meer bij de les blijven. In draf was hij super stoer maar in de galop was hij wat minder gefocust waardoor het vanzelfsprekende beeld verloren ging en Jessica onderweg moest sleutelen om de proef door te komen. Het moet nog meer uitgewerkt worden. Het is echt een heel fijn paard en hij gaat nu vaker mee om meters te maken. Het is super leuk om samen drie van zulke paarden voor de Subtop te hebben.”

Yael Reijnders twee keer tweede

Zowel in de Prix St. Georges als in de Intermédiaire I zag de top drie er hetzelfde uit. Naast de dubbele overwinning van Nijpjes werd Yael Reijnders twee keer tweede. In de Prix St. Georges reed ze Ferrari (v. Jazz) naar 64,559% en in de Intermédiaire I naar 65,074%. Met 63,309% in de Prix St. Georges en 63,088% in de Intermédiaire I sloten Emily Wiskerke en Giant Cristall (v. Andor) in beide proeven als derde aan.

Vincent Bol naar hoogste GP-score

Vincent Bol zette het beste resultaat neer in de Grand Prix. Hij reed Baltimore (v. Johnson) naar 60,707%. Die score betekende in het gecombineerde klassement de tweede plaats.

Kimberley van de Werff slaat dubbelslag

In het ZZ-Zwaar was Kimberley van de Werff de grote winnares. Met Dionysos van Steur (v. Downtown) won ze beide proeven: de eerste met 62,286% en de tweede met 65,643%. In de eerste proef gingen de volgprijzen naar Mieke Evertse en Godiva dh (v. Apache) met 62,214% en Nathalie van der Endt en Duval’s Galliano (v. Johnson) met 62,071%. Ook in de tweede proef viel Van der Endt in de prijzen, nu tweede met 65,643. Jessica Nijpjes en Hilton N maakten met 62,643% de top drie compleet.

Sanne van der Pols wint jeugdrubriek

In de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders deden Sanne van der Pols en Annemijn Boogaard weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk mocht junior Van der Pols het oranje lint ophalen. Haar proef met Excellentie (v. Don Schufro) werd beloond met 69,242% en daarmee ook de hoogste dagscore vandaag in Nieuw- en Sint Joosland. Young rider Boogaard reed met Fullspeed TC (v. Ziësto) 69,044% bijeen.

