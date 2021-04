Charlotte Dujardin en Vivaldi-dochter Florentina naar 71% in GP-debuut

Afgelopen weekend kwam de Britse dressuurtop aan start op de nationale Grand Prix-wedstrijd in Hartpury. Charlotte Dujardin stuurde Florentina (Vivaldi x Rubels) naar 71% in haar debuut op dit niveau. De Britse reed daarnaast Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) naar 84% en Gio (Apache x Tango) naar 82%.

“Ik ben heel trots op haar, de eerste stap naar de Grand Prix is met ieder paard een speciaal moment. Ze deed haar best en ik ben er blij mee”, aldus Dujardin over het debuut met de merrie. De Olympisch kampioene schafte de door M. Minkes gefokte merrie in 2012 voor 40.000 euro aan op de Brightwells Auction. Daarna volgden er vele nationale overwinningen. In 2018 won Florentina vijf proeven op internationaal Lichte Tour-niveau.

PR’s

Met Freestyle, Dujardins nummer één paard voor de Olympische Spelen in Tokio, behaalde ze 84%, een persoonlijk (nationaal) record. Met Gio zette de amazone eveneens een PR neer. Haar mentor Carl Hester passeerde met En Vogue (Jazz x Contango) zijn eerste 80%-plus score in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl/Charlotte Dujardin