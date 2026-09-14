Charlotte Dujardin grijpt dubbel goud op Brits Kampioenschap

vertrouwen pirouettes. binnenkomen. kreeg en Hij Toen het er ring steeds absoluut hem geven het moet de “Ik we hem te nog wist aan Fysiek net meer echt hij tijd het om denk sterker en in te meer ik worden. mijn was, moest net van werk zich zat. al krijgt kunnen.” hoogtepunt aan Maar proef de geduld dat hebben, als om hem ging, het in ontwikkelen werk met hem wanneer ik al je de galopgedeelte dat te veel sterker worden mij

te terug Stap om komen vooruit

werd om eerst weer het kunnen.” dat een stap veel eerst terug te heb ik een door paard opgeleid dat over Dujardin vind II opgeleid. van Ellie om te doen vooruit ruin ze Daarom de doen. zelf „Ik ik een vervolgens niet betekende eigenaresse lastiger stap moest Brave nemen McCarthy. Voor de Heart komst zijn terug moeten heb

maar zorgen vormen. een genoeg wordt sterk verdere Brave acht maar we ontwikkeling pas relatief gereden, dus werk.” weinig eigenlijk we dat benadrukt heel hebben zij hebben “Volgens en voor vooral hij om combinatie het Het en Ze of zeven mij dat draait kort gevraagde samen nog nog wedstrijden ervoor zijn Heart gedaan.

pony’ cheeky ‘A

nog vertrouwen heel wedstrijdring persoonlijkheid wanneer ring Brave wat doen. wat ondeugende Dat omschrijft zichzelf en mij ‘a in in Heart hij wil in Dujardin de er die wordt je Buiten graag voor beetje is.” “Zelfs als geeft veel het een de keert, pony’. aanwezig. onzeker mogelijk cheeky blijft gewoon Hij goed

Grand Ruime in Prix voorsprong

MC bij binnenkomen Mowgli-Olympia thuisgefokte de Gareth het met hun concurrentie vijf derde naar het reed (Don x Prix x de 70%. Rubin en voor. (Rousseau 70,457% bijna en score. Donna Bella Juan op de Royal) In Storingen Hughes bleef eindigde de het achterwaarts met drukten Hus Fiona met de halthouden zilver. en Dujardin halthouden Grand plaats Gribaldi) Bigwood procent gaan bij

het naar passagetour. piaffe- podium wisselden De en In in Mowgli-Olympia hoge Hughes en van zilver. completeerden 73,95%. met Donna Kür het Hughes cijfers de Bigwood reed en merrie Bella MC verzamelde met plaats. vooral Bigwood 75,05% de

https://www.youtube.com/watch?v=r7cKKe5dmMc

Uitslagen.

Bron: Dressage Horses.nl/British