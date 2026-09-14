Charlotte Dujardin grijpt dubbel goud op Brits Kampioenschap

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Charlotte Dujardin grijpt dubbel goud op Brits Kampioenschap featured image
Charlotte Dujardin, hier met Secret Agent Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Charlotte Dujardin heeft met Brave Heart (Bordeaux x Tuschinski) de Britse titel in zowel de Grand Prix als in de Grand Prix Kür veroverd. In de Grand Prix zette Dujardin met 75,044% de concurrentie op ruime achterstand. In de Kür deed ze daar met 79,40% nog een schep bovenop.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant