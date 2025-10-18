Charlotte Fry klasse apart met Nalegro en O’Frederic: ‘Super dat de training beloond wordt’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Charlotte Fry klasse apart met Nalegro en O’Frederic: ‘Super dat de training beloond wordt’ featured image
Charlotte Fry met Nalegro (v. Painted Black). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na het Europees kampioenschap van afgelopen augustus in Crozet ging Charlotte Fry vandaag voor het eerst weer op concours. Voor die rentree had de Van Olst-amazone twee jonge hengsten meegenomen naar de Subtopwedstrijd in Velddriel en was met beide een klasse apart. Met de zevenjarige Nalegro (Painted Black x Negro) won ze de Prix St. Georges met 72,279% en de pas zesjarige O’Frederic (For Romance x Fidertanz) liep bij zijn Subtop-debuut naar de winnende score van 70,786% in het ZZ-Zwaar.

