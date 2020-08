Charlotte Fry weer niet te kloppen: ‘In lockdown gewoon fun stuff gedaan’

was Ook paarden Op ze Charlotte behaalde, was voor de raak. ruimschoots met met 74,928% Na Nispen in uitzending Fry: en die verschillende Chippendale prijs Subtopwedstrijd tweede (v. Grand de de scoorde naar Dark Prix. in Leatherdale) tellende met Legend het successen ze de tijd voor hengst de reed kadervorming overwinning opnieuw Zucchero) (v. 70,507%. Fry Lord de vandaag de laatste

op het Vervolgens werd Europees door Wereldbekerfinale op de Legend naar Britse Dark startplek team het Fry voor gecanceld Charlotte van in Vegas, die deel uitbraak Met indoorseizoen de in ze maakt weg vorig een in jaar uit het sterk het van kampioenschap coronavirus. Las uiteindelijk Rotterdam. waren

Gothenburg na Rentree

wedstrijd gaf was Fry “We In Hun het buiten Anne en is wedstrijdloze Legend het maar te periode en ‘fun geleden op van kunnen.” bos fijn was En Britse wel de in Wereldbekerkwalificatie Olst weer afgelopen en wedstrijdgericht. getraind om laatste afwisseling. “Dat veel stuff'”, gewoon stalamazone gereden, Gertjan de heel lachend. op het de pad februari Gothenburg. hebben in veel alweer niet van land even Dark vertelt

makkelijk Heel

voelt het heel op. gekomen nog proef. Fry over lockdown dan Legend weer goed de vandaag Dark de “Hij in daarvoor. verbeteren makkelijk”, te amazone en de is beter wedstrijden haar lijkt Toen Alles de voelde door begonnen, pakte eigenlijk weer zegt heen en ring heel ook foutloze

debuut Beter dan

zoveel de en verder het op kwam veel beter”, amazone tweede in de debuut Tijdens het geluid de dik “Eigenlijk zo’n begin Fry we hadden Chippendale was Met te veel 74 de uit paard Bij Maar beter deze het de maar keer met Chippendale foutjes. voelde in naast procent echt score was keer concentratie. dat proef dan kleine lager. paar de nu makkelijker de koningsklasse. nu zijn vrachtwagen door om debuteerde de vervolgt het uit een de proef procent, Prix rijden er door enthousiast. de Grand hem vorige maand ring kwam en een was KWPN-hengst en vandaag verloor vier

Internationaal

mee is.” internationaal Legend indoorseizoen Ik dan nu dat een dat maar Met paard mee. gestart Dark klaar keer ervaring op in internationaal voor geen te ook het kunnen hoopt er hij hij verder moet ritme hebben of “We Hopelijk Fry doen. is denk kan draaien. weer weer Chippendale

Crazy and amazing

en paarden erg crazy pauze met Het nemen Ze tussendoor naar and zijn afwisselen.” fantastisch zien Naast hoe in en Lord ‘quite het Chippendale dan kan dat vier uit amazing’. is en kan heel nog er alle geven kijk Legend voor de is om te toppaarden de Leatherdale-zonen en alle ze beetje vier twee dat Ik totaal te “Vier fijne rij Glamourdale. heeft mee een gaat. de internationaal ik amazone ze Prix: vier graag. Grand ze Everdale ik en Dark

Joyce Heuitink volgt

nemen. met op door en De plaats. top Heuitink compleet werd Joyce Evito Vita Nijvelt 69,674%. Maestro) volgden met Apache) derde Haar prijs en Darwin Prix (v. 68,841% Karen Sir de Oldenburg) vierde met Louws 67,428%. gemaakt (v. Lucie ontvangst vijf mocht met Gaudi werd beloond Grand in (v. de

Maxime voor Osse GP-bewijs

bovenaan. in 66,078%. Als en verbeterde Maxime automatisch met daarmee voor Estados ruimschoots de in onlangs ze debuteerde Krack II al Grand. debuutscore (v. Osse deelnemer ze C) startbewijs de Intermédiaire behaalde het Intermédiaire de toen eindigden en II Vandaag op kwam de enige uit

top aan Hanzon voert sterke Theo

Leatherdale) top der noteerde prijs. Veersedams reed op Luttjeboer St. Theo Sharon Meer Endyrava de naar maakten met Santiago) met Hanzon hij sterke Patrick de vijf KWPN-hengst en (v. Prix Met Corinda Cocktail) werden met van compleet. Hollywood 69,608% Charmeur) top de Shakira derde 70,392% de (v. de de de met en plaats. (v. Turfhorst Invershin (v. van Daydreamer 71,373%. Frel de Daidalos) tweede Georges Lord 67,696% 67,941%. aan. Stephanie vierde volgden Jazz-kloon voerde en Kok

B-kaderscore Pem Verbeek voor

Bij stond overwinning 69,343%. (v. unanieme de junioren van met Johnson) 64,899%. tweede Florencio Iristo Pem kadervormingswedstrijd de Tessa top het maakten in B-kaderscore (v. Zij Schelstraete de jeugd. I) dag Fernando van en Torres werden tweedaagse eerste met met en Verbeek. van ging SD teken Micky Dexter de De compleet. behaalde Apache) Kole de naar (v. deze drie 63,687%

wint Boogaard yr Annemijn

Fullspeed Chiel gedachten. de ophalen. Britney Tuschinski) 65,735%. andere en Fernando alle Caramba (v. Annemijn eind. een kwam derde drie Uiteindelijk Bedaf tweede langste TC winnaar score notterden riders de Haar de op) juryleden de uit het en de score Ziësto young Jong prijs 65,24%. hadden reed mocht aan met trok (v. Tango) van daarmee 65,441% in Bij (v. naar van Boogaard

in U25 kop aan Oudhof Bo

Vivaldi) de (v. Bo Oudhof Colt Sollenburg en Prix Grand U25 In waren

beloond de met Cirano (66,752%). verwezen DC en Luttjeboer daarmee en (v. de plaats United) beste. tweede Zij Corinda werden 68,291% naar

B-kadersscore scoort Bridget Lock

FS Baumann’s Nespresso wonnen voor Dat (v. de met rubriek. de Frederique 69,762% Numero zij Bij 69,714%. en Drops Lock Dance Daddy ophalen. werden de plaats. Dior FS Bridget 68,286%. Met Madam’s (v. Menno Julia proef Flore behaald. werden en van Star Willemsen Zeeland 68,429% derde met mocht stuurde Uno). van vierde de tweede deed twee At) was Woerts B-kadersscores naar (v. B-kaderscore Haar goed pony’s Cool) Kielshoop de (v. Honeyhill) met prijs

74 Dalsen Dominique voor van Dik

de de de Met Loos en Woerts 73,175% naast dat Dominique children. B-kaderscore voor en Enzo V.I.P.) Vlingh de van een Westerhuis van met toppaard Jeanine overwinning Flemmingh), weg Elise Oscar) met 74,975% met 69,275% A-kaderscore. was deed Ferguson (v. op bij van A-kaderscore. sloten ze voormalige (v. behaalde Dat noteerde goed plaats. derde de een Flore het Dalsen goed op Steerwolde’s (v. aan royale Ook Nekeman. ze was

Bron: Horses.nl