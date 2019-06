Charlotte Fry wint met KWPN-hengst Inclusive Subtop-debuut

Alles wat Charlotte Fry, de stalamazone van Gert-jan en Anne van Olst, rijdt lijkt in goud te veranderen. Zo debuteerde de Engelse zondag met de pas zesjarige KWPN-hengst Inclusive (v. Everdale) winnend in het ZZ-Zwaar in Neerijnen met 68,5%.

“Zeker voor de eerste keer deed hij het geweldig”, vertelt Fry. “Thuis doet hij het ook zo goed. Voor een zesjarige is het ZZ-Zwaar best moeilijk, maar hij doet het heel makkelijk. Hij weet wat hij moet doen in de ring en hij is heel erg geconcentreerd. Het was hier en daar nog een beetje groen, maar dat mag nog. We kregen al verschillende hoge punten. Zo scoorden we voor de uitgestrekte galop een negen en kregen we voor de draftour verschillende achten”, blikt ze blij terug.

Maartje te Braak

Maartje te Braak werd tweede in de eerste proef. Met Hennessy Tika (v. Jazz) noteerde ze 66,79%. Ingrid Malan en Haeden (v. Chippendale) noteerden 64,5 en werden hiermee derde. Patty Zwang volgde op plaats vier. Met Grapjas (v. Apache) noteerde ze 64,14%.

In de tweede proef pakte Te Braak de zege met 64,86%. Marjolein van den Bosch en haar Gribaldi-hengst Dilano RT noteerden 63,89% en werden hiermee tweede. Zwang volgde op plaats drie met 62,29%.

Super heet

De zege in de gecombineerde Lichte Tour was voor Romee Driessen en Fortunato (v. Ampère) met 64,19%.

“Ik ben tevreden over de proef, alhoewel we wel wat foutjes hadden”, reageert Driessen. “Ik wilde misschien iets te graag en het was ook super heet toen wij aan de beurt waren. De draftour was echt heel goed, maar in het galopgedeelte slopen wat foutjes.”

Grand Prix doel

“Ik merk wel dat het steeds beter gaat. Ik kan er steeds meer aan rijden in de ring en ik kan het er steeds makkelijker uit laten zien. Daar werk ik heel hard aan met Dinja (Van Liere red.). Ik had heel erg gehoopt op de 65 procent, maar nu zaten we er net onder door de foutjes. We werken gewoon door en dan weet ik zeker dat het er in zit. Op korte termijn wil ik graag de overstap naar de Inter I maken, maar de Grand Prix blijft wel het ultieme doel”, blikt ze gedreven vooruit.

