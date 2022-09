Charlotte Jorst vindt nieuw talent in Fürstenball-dochter

Charlotte Jorst heeft bij Andreas Helgstrand de achtjarige Federle (Fürstenball x Farewell III) aangeschaft. Federle begon haar carrière onder het zadel bij Claudia Rüscher, maar werd dit jaar door Hedda Dröge op nationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht.

Hedda Dröge werkte al eerder samen met Helgstrand en verkocht hem onder andere Espe (v. Escolar). Zo is ook Federle, een halfzus van de in Hannover goedgekeurde hengst Million, bij Helgstrand in het handelscircuit terecht gekomen. Vervolgens liet Jorst haar oog op de merrie vallen. De Amerikaanse Grand Prix-amazone is al jarenlang vaste klant bij de Deen.

Bron: Dressprod