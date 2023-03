Charlotte Jorst wint met halfbroer Zonik en Santiano

Charlotte Jorst kondigde recent het pensioen van haar internationale Grand Prix-paard Kastel's Nintendo aan, maar heeft genoeg jonge talenten op stal. Afgelopen weekend won ze in Wellington de Buffalo Wild Wings Future Challenge met Straight Horse Cosmo (Grand Galaxy Win uit de moeder van Glock's Zonik en Blue Hors Santiano). De achtjarige hengst liep in de nationale Prix St. Georges voor jonge dressuurpaarden naar 70,833%.

Jorst kocht Straight Horse Cosmo, net zoals bijna al haar paarden (o.a. Kastel’s Nintendo, Atterupgaard’s Botticelli, Zhaplin Langholt), bij Andreas Helgstrand. Ze rijdt de hengst sinds dit jaar op internationaal Lichte Tour-niveau, zo ging hij in de Intermédiaire I al twee keer over de 72%. In de Buffalo Wild Wings Future Challenge ging ze score een eind richting de 71%. De Deens-Amerikaanse amazone liet een foutloze, vloeiende en correcte proef zien. Olivia LaGoy Weltz stuurde haar toekomstpaard Fade to Black (Fantastic x St. Mortiz) met 70,195% naar de tweede plaats.

KWPN-merrie Jane blijft winnen

De Lövsta Future Challenge, een proef voor jonge paarden op Inter II-niveau, werd gewonnen door Alice Tarjan. Met de KWPN-merrie Jane (Desperado x Metall) scoorde ze 73,381%, waarmee ze zich bijna vijf procent van de nummer twee los reed. De merrie wordt sinds vorig jaar op internationaal Inter II/Grand Prix-niveau uitgebracht en heeft sindsdien acht van de tien proeven die ze liep gewonnen.

Bron: Horses.nl/Dressage News