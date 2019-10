Chiel van Bedaf wint kv junioren én young riders: ‘Het is een leuke uitdaging’

Op Geldrop Hippique stonden vandaag kadervormingswedstrijden voor junioren en young riders op het programma. Bij de junioren noteerde Chiel van Bedaf met Floris (Ampère x Florencio) de winnende A-kaderscore van 71,111%. Bij de young riders ging Van Bedaf op herhaling: deze proef won hij met Fernando (Tango x Loutano) met de B-kaderscore van 70,098%.

Hoewel de zestienjarige ruiter nog een aantal jaar te gaan heeft bij de junioren, komt hij ook uit bij de young riders, in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour. In die klasse won hij onlangs zijn debuut in de Intermédiaire I met dik zeventig procent. “Floris loopt hele constante proeven en is goed geschikt voor de junioren. En voor Fernando geldt: hoe moeilijker, hoe makkelijker”, vertelt Chiel van Bedaf lachend. “Dan houdt hij meer zijn aandacht er bij.

Afwisseling

“Ik vind het leuk om het af te wisselen in plaats van steeds dezelfde proeven rijden. Het is een leuke variatie en ook voor de paarden een beetje afwisseling. En af en toe een keer iets anders is een leuke uitdaging.”

Klein dingetje

Die afwisseling gaat Van Bedaf duidelijk goed af en hij is blij met zijn beide proeven van vandaag. “Floris liep heel fijn, hij stond er goed aan en liep een mooie constante proef. Alleen het binnenkomen was even een klein dingetje. Daar moest hij mesten. Fernando liep ook heel fijn alleen een pirouette was iets minder. En de draf kon iets spectaculairder. Ja, het kan natuurlijk altijd beter”, zegt Van Bedaf kritisch. “Maar ik ben zéker tevreden. We waren twee keer eerste dus beter kan niet.”

Focus op EK

Het afgelopen seizoen was Van Bedaf met Floris de reservecombinatie voor het EK in Italië en zijn doel voor volgend jaar heeft hij duidelijk voor ogen. “Reserve was niet slecht maar je wil natuurlijk beter. Het plan is om met Floris te richten op het EK van volgend jaar. En met Fernando kijken we wel.”

B-kaderscore voor Micky Schelstraete

Bij de junioren noteerde ook Micky Schelstraete een kaderscore. Zij reed Grand Charmeur (v. Apache) naar de B-kaderscore van 70,657% en daarmee de tweede plek. Lara van Nek volgde met Amazing Comeback (v. Krack C) met 68,939% als derde. Evi van Rooij en Edea (v. Johnson) werden vierde met 68,232%. Met 68,131% maakten Fleur Prinsen en Fame (v. San Amour) de top vijf compleet.

Lauren Neville tweede bij young riders

Bij de young riders werden er naast Chiel van Bedaf geen kadersscores behaald. Lauren Neville en Valentino (v. Osmium) werden tweede met 67,598%. Meike Kroot en Vince (v. OO Seven) volgden met 67,059% als derde. Annemijn Boogaard noteerde met Fullspeed TC (v. Ziësto) het vierde resultaat van 66,618%, gevolgd door Annelotte Felix en Amos (v. Flemmingh) met 66,422%.

Uitslag junioren

Uitslag young riders

Bron: Horses.nl