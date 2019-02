Chiel van Bedaf wint young riders-debuut

Chiel van Bedaf start nog bij de junioren met verschillende paarden, maar maakte vrijdag ook al een succesvolle overstap naar de young riders. In Oud-Gastel noteerde Van Bedaf 66,32% met de Tang0-zoon Fernando en schreef hiermee de gecombineerde young riders/ Prix St. Georges-rubriek op zijn naam.

“We hadden wat kleine dingetjes, maar voor de eerste keer ging het best goed”, reageert Chiel van Bedaf. “Hij stond er fijn aan. Met baanverkennen was hij heel kijkerig en draaide hij nog een paar keer om. Gelukkig deed hij dat in de proef niet.”

Overstap

Op de vraag of hij de overstap vanaf de junioren niet groot vindt, zegt hij: “Ik heb met hem ook al ZZ-Zwaar gereden. De oefeningen kent hij wel. De young riders-proef is technisch natuurlijk wel iets moeilijker, maar eigenlijk vind ik de overstap nu niet zo groot. Ik blijf ook nog gewoon junioren rijden. Bij De Kroo in april gaan we kijken welke van mijn paarden er het beste voor staat voor de junioren. Met dat paard richten we ons op het EK junioren. Dat is wel het doel voor dit jaar.”

De tweede plaats in de gecombineerde young riders/ Prix St. Georges ging naar Maxime Osse en Estados (v. Krack C) met 65,44%. Plaats drie was voor Amber de Groot, die met Banderas (v. Rubi’s Radetzky) 64,49% behaalde.

Twee keer Nijvelt

Karen Nijvelt was op dreef in de Zware Tour. Met Elysias (v. Jazz) won ze met ruim 69% de Intermédiaire II en met Top’s Zoe (v. Negro) voerde ze met 62% de Grand Prix aan.

Hoogste score Filion

Het ZZ-Zwaar was verdeeld over twee groepen en vooral in de eerste proef van de tweede groep werden de hogere scores neergezet. Dominique Filion noteerde hier de hoogste dagscore van 71,36% met Frida K (v. Fidertanz).

Ze werd gevolgd door Jeroen Okkema die met de Lord Leatherdale-nakomeling Hyatt 68,07% behaalde.

Marielle Hoefsmit noteerde met Heavenly Charming (v. Charmeur) 66,93% en mocht hiermee als derde opstellen.

De tweede proef kwam op naam van Annemijn Boogaard en Fullspeed TC (v. Ziesto) met 65,5%.

In de eerste groep van het ZZ-Zwaar waren de oranje linten voor Jessica Buying en Flash met 64,5% en Cindy Bom met James (v. Tuschinski) met 63,93%. Bom werd in de eerste proef ook nog tweede met 63,14%.

Bron: Horses.nl