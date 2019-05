Chinooks volle broer Desperado ook in B-kader

Ad Valks Desperado liep in juni vorig jaar naar 70,02% in de Grand Prix op CHIO Rotterdam (CDI3*), dit voorjaar naar 70,29% op het KNHS Indoorkampioenschap Zware Tour (maart 2019) en twee weken later naar 72,95% op Indoor Brabant.

In het A-kader zijn geen wijzigingen. Onderstaande combinaties maken deel uit van het hoogste kader:

– Adelinde Cornelissen met Aqiedo

– Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P.

– Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P.

– Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. en Zanardi

– Emmelie Scholtens met Apache

– Madeleine Witte-Vrees met Cennin

Het B-kader bestaat nu uit:

– Marlies van Baalen met Ben Johnson

– Adelinde Cornelissen met Zephyr

– Danielle Heijkoop met Badari

– Patrick van der Meer met Chinook en Zippo

– Emmelie Scholtens met Desperado

– Diederik van Silfhout met Expression N.O.P.

– Tosca Visser-van der Meulen met Asther de Jeu

– Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch

Bron: Horses.nl