Christian Schumachs Amplemento maakt rentree

Na een afwezigheid van anderhalf jaar heeft Amplemento (v. Ampère) zijn rentree in de wedstrijdring gemaakt. Onder Christian Schumach won de veertienjarige hengst de Grand Prix op een nationale wedstrijd in het Oostenrijkse Stadl-Paura, met een score van 73,467%.

Savannah Pieters Door

Het duo kwam voor het laatst in actie in juni 2024 op CDI St. Margarethen. “Ik heb me anderhalf jaar geleden teruggetrokken uit de grote sport om me te richten op de opleiding van jonge paarden,” vertelt Schumach aan EQWO. “De pauze heeft ook mijn ervaren Grand Prix-paarden Amplemento en Te Quiero erg goed gedaan. Nu is het moment gekomen om de wedstrijdsport weer op te pakken.”

Schumach was zich tevreden over de comeback van Amplemento en richt zijn blik nu op het vijfsterrenconcours in Salzburg, waar de combinatie hun internationale rentree zal maken.

Bron: Horses.nl/EQWO.net