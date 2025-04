Christian Simonson en Indian Rock naar bijna 77% in nationaal GP-debuut

Christian Simonson heeft gisteren zijn nationale Grand Prix-debuut met de KWPN-hengst Indian Rock (Apache x Vivaldi) gemaakt. De 22-jarige ruiter stuurde Emmelie Scholtens' voormalig toppaard naar een veelbelovende 76,794%. Voor de laatste AC-lijn met piaffe en passage ontving de combinatie meerdere negens. "Het was ongelooflijk."

Indian Rock, die in december aan Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Centre werd verkocht, liep met Emmelie Scholtens drie grote kampioenschappen op rij (WK Herning, EK Riesenbeck en de Olympische Spelen in Parijs) en het ziet er naar uit dat hij met zijn nieuwe ruiter ook een goede kandidaat voor de Wereldkampioenschappen van 2026 in Aken en de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles is. Dat is nog ver weg en hij liep in Wellington ‘slechts’ een nationale Grand Prix, maar de score van bijna 77% is veelbelovend.

Gelukkig en gezegend

“Het was ongelooflijk. Ik bedoel.. Dit is gewoon echt ontzettend gaaf. Dit is zo ongeveer het leukste dat er bestaat en dan die laatste piaffe, hij voelde zo ritmisch en zo bij me. Ik zat daar gewoon en had zoiets van: weet je wat, dit is gewoon een heel leuk moment en ik heb het echt naar m’n zin”, vertelde de ruiter na afloop aan Dressage News. “Ik geloof niet dat ik eerder gehuild heb in een dressuurproef, omdat ik te gefocust ben, maar aan het einde dacht ik: jeetje, wat voel ik me toch gelukkig en gezegend. Ik ben nog zo jong en heb al zoveel steun en zo’n geweldige trainer. Al die emotie overvielen me aan het einde van de proef”, aldus de Simonson.

Simonson rijdt Indian Rock vandaag in de nationale Grand Prix Spécial. Hun internationale debuut staat gepland op CDI Ocala (22-25 mei).

Bron: Horses.nl/Dressage News