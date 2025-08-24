Christian Simonson wint Amerikaans kampioenschap met Indian Rock en U25-titel met Fleau de Baian

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Christian Simonson wint Amerikaans kampioenschap met Indian Rock en U25-titel met Fleau de Baian featured image
Christian Simonson, hier met Son of a Lady. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Christian Simonson heeft geschiedenis geschreven door als jongste ruiter ooit het Amerikaans Grand Prix-kampioenschap op zijn naam te schrijven. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Indian Rock (v. Apache, fokker J. de Bruijn) bouwde de 23-jarige ruiter over alle drie de onderdelen een voorsprong van gemiddeld ruim 5,5% op. Simonson maakte het succes compleet door met Fleau de Baian (v. Jazz, fokker Fam. de Beyer) de titel in de U25 Grand Prix te pakken.

