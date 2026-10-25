Christianne Goes wijzigt plan en behaalt doel ruimschoots: ‘Het ging weer als vanouds’

Ellen Liem
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Christianne Goes wijzigt plan en behaalt doel ruimschoots: ‘Het ging weer als vanouds’ featured image
Christianne Goes met Accountancy Leonardo VDT. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Christianne Goes traint met Accountancy Leonardo VDT (Zonik x Jazz) richting de overstap naar de Zware Tour, maar besloot haar plan om te gooien en nog een keer Lichte Tour te starten met als doel dat tijdperk af te sluiten op een CDI. Daarvoor had Goes wel weer de benodigde scores nodig en die behaalde ze ruimschoots op de K&U wedstrijd in Schijndel. Vandaag was er zelfs een score richting de 70% en de eerste plaats in de Prix St. Georges.


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