Cindy Soffers trotseert storm: ‘Normaal van bewegend grassprietje al over de reutel’

Maar weinig Subtopruiters vonden vandaag de weg naar concours hippique Bergen op Zoom. Cindy Soffers, die pas sinds kort uitkomt in de Subtop, liet zich overhalen en dat bleek niet voor niets. Op haar tweede wedstrijd in het ZZ-Zwaar reed ze met haar eigengefokte Dylano (Wynton x Gribaldi) 62,93% en 63,21% bijeen en won daarmee beide proeven.

In Bergen op Zoom worden de Subtoprubrieken op gras verreden en dat was de reden dat Cindy Soffers in eerste instantie niet wilde gaan. “Ik zie maar met één oog en zie geen diepte. Gras is voor mij eigenlijk één vlak terwijl zand een kleurverschil heeft doordat er vaak al een hoefslag in is gereden”, legt Soffers uit. “Maar ik heb me over laten halen door Mariska Baars van de organisatie en dacht: waarom ook niet? Ik doe gewoon mee voor de lol.”

Stuiterbal

Naast de grasbaan moest ook het stormachtige weer getrotseerd worden. “Het waaide echt gigantisch. Zelfs de planken van de ring bewogen. Daardoor sprong Dylano wel opzij maar normaal is een bewegend grassprietje voor hem al reden om over de reutel te raken”, zegt Soffers lachend. “Het lijkt erop dat hij daar heeft geen tijd meer voor heeft nu het moeilijker wordt. Ik ben gewend om een stuiterbal onder me te hebben maar hij wordt steeds braver. Hij lette vandaag goed op mij en ik geniet er van zolang dat duurt.”

Eigen fokproduct teruggekocht

Hoewel het echtpaar Cindy en Jack Soffers Dylano zelf fokte, kwam hij vorig jaar per toeval weer terug bij Soffers. “Na het zadelmak maken heb ik hem tot het Z1 gereden. Ik had toen eigenlijk teveel paarden en we konden hem goed verkopen. Een klein jaar geleden overleed mijn Z-paard Hangover. Ik wilde graag een paard op Z-niveau kopen maar het viel tegen om er een te vinden. Toen belde de eigenaresse van Dylano op en zij vond dat hij bij mij hoorde. Zo hebben we hem kunnen terugkopen, echt heel bijzonder.”

Vier klassen in een jaar

Vervolgens bracht Soffers Dylano weer uit in het Z1 en vloog in no time door het Z1, Z2 en ZZ-Licht en debuteerde een paar weken geleden in het ZZ-Zwaar. “Het gaat hartstikke hard met vier klassen in een jaar. Als we volgend jaar weer vier klassen verder zijn dan is hij Grand Prix. Maar niet met mij hoor”, zegt de leerlinge van Penny Rockx bescheiden. “De passage doet hij al heel makkelijk en we zijn nu bezig met de piaffe aan de hand. De volgende stap is onder het zadel.”

In de lach

De amazone combineert het rijden met haar full time baan als juridisch adviseur in de milieuwetgeving. Naast de elfjarige Dylano heeft ze de beschikking over de eigengefokte merrie Limoncello (Glock Toto Jr. x Ampère) en de keurmerrie Harousse (Chagall x Rousseau). “Limoncello doet het heel goed en met Harousse rij ik nu Z1 en ook zij pakt het heel goed op. Naast mijn werk heb ik eigenlijk genoeg te rijden en met Dylano heb ik verder nog geen plannen. Penny is overtuigd dat we de Grand Prix kunnen halen maar dan schiet ik hard in de lach. Ik ben gewoon lekker aan het rijden. Dat is het leukste wat er is en denk totaal niet aan de Grand Prix.”

Vergouwen volgt

Daphne Vergouwen mocht in beide proeven de twee prijs ophalen. In de eerste proef reed ze Don Sandreo (v. Sandreo) naar 61,79%, in de tweede proef kwam de score uit op 61,71%.

Inter I voor Van de Laar

In het kleine groepje Intermédiaire I was Lisa van de Laar overtuigend de beste. Met Dropshot (v. Prestige VDL) noteerde ze 64,63%.

Uitslag

Bron: Horses.nl