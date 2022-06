Comeback Schneider en Showtime FRH op Duits kampioenschap

Een dikke tien maanden na de Olympische Spelen in Tokio maakt Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon) op het Duits kampioenschap in Balve zijn rentree tussen de witte hekjes. Een comeback van de zestienjarige Hannoveraan is, mede door de zwangerschap van Jessica von Bredow-Werndl, met het oog op de Wereldkampioenschappen in Herning zeer welkom voor het Duitse team.

Isabell Werth liet haar twee topmerries Weihegold en Bella Rose met pensioen gaan en komt dit jaar met DSP Quantaz (v. Quaterback) en Emilio (v. Ehrenpreis) aan de start op het nationaal kampioenschap, wat voor bondscoach Monica Theodorescu ook een belangrijk observatiemoment in aanloop naar Herning is. Hoewel Quantaz en Emilio goede scores lopen, halen ze niet de topscores van Werths inmiddels gepensioneerde merries. Met daarbij het ontbreken van Von Bredow-Werndl, zijn 80%-combinaties voor Duitsland meer dan welkom. Met Schneider en Showtime heeft Duitsland een ervaren combinatie in huis.

Verder op de deelnemerslijst staan onder andere EK-teamlid Helen Langehanenberg met Annabelle (v. Conteur), Frederic Wandres met Duke of Britain (v. Dimaggio) en Bluetooth OLD (v. Bordeaux) en Benjamin Werndl met Famoso (v. Farewell III).

Bron: Dressursport Deutschland