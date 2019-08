Corien Yspeerd: ‘We hebben zéker een feestje te vieren’

Corien Yspeerd had zich geen mooier debuut kunnen wensen. Met de in Oldenburg en bij het BWP goedgekeurde hengst San Amour II (Sandro Hit x Plaisir d'Amour) debuteerde ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Velsen-Zuid in de Prix St. Georges en sloot dat af met 67,721%. Met die score wonnen ze met overmacht de rubriek.

Afgelopen winter reed Corien Yspeerd de negenjarige hengst op de KNHS Indoorkampioenschappen, toen nog in het ZZ-Licht. Ze besloot het ZZ-Zwaar over te slaan en het debuut in de Subtop te maken in de Prix St. Georges. “Een beetje aso hè!”, zegt Yspeerd lachend. “We zijn de hele zomer niet weg geweest en nu moest het maar gebeuren in de Lichte Tour.”

Kleine hakkels

De proef werd beloond met lovend jurycommentaar en ook Yspeerd is meer dan tevreden. “Hij liep heel fijn, we hadden wel wat kleine hakkels maar geen grote fouten. Zodra ik er op ga zitten is hij gelijk bij de les en doet z’n ding. Dat vandaag het gevoel goed was en we ook zulke punten scoren is natuurlijk helemaal geweldig. We hebben zeker een feestje te vieren.”

Pietje precies

Naast het succes blijft Yspeerd ook kritisch. “Ik ben er super blij mee maar de pirouettes en de keertwendingen konden iets beter. In de serie om de vier sprong San Amour de tweede wissel iets met z’n kont omhoog maar uiteindelijk hadden we daar alsnog goede punten voor. De serie om de drie ging wel weer heel fijn. Hij loopt onverstoorbaar de proef door, het beeld was heel constant en de hakkels niet zo zichtbaar. Ik ben een pietje precies maar eigenlijk heb ik gewoon genoten! Van zo’n begin in de Subtop kan ik alleen maar gelukkig zijn.”

Heel mooi begin

Yspeerd heeft San Amour II nu een jaar onder het zadel en is samen met Hans van Geldere en Pascal Pelgrim ook mede-eigenaar van de hengst. “Hij heeft nog nooit een test gelopen en kan via de sport voor het leven goedgekeurd worden. Dan moet hij drie keer bij de beste drie in de Lichte Tour eindigen. Dat is een beetje het doel en vandaag was een heel mooi begin. Het hoogseizoen in de dekkerij is nu voorbij dus we kunnen er vol voor gaan. Ik heb er helemaal zin in.”

Veel muziek

Ook voor de toekomst heeft Yspeerd hoge verwachtingen van de hengst. “Hij speelt met de piaffe en passage en er zit veel muziek in. Het is een bijzonder paard met heel veel talent waar ik heel zuinig op ben. Het is elke dag genieten met zo’n bijzonder paard onder je kont.”

Roozen volgt

Op bijna vier procent afstand eindigde Sanne Roozen als tweede. Met Zoran of Vita Nova (v. San Remo) kwam de score uit op 63,971%.

Inter I voor Van de Bovenkamp en Hoogduin

In eerste groep de Intermédiaire I noteerde Diana van de Bovenkamp de hoogste score. Zij reed Evita Ronia (v. Westpoint), waarmee ze vorig jaar deel uitmaakte van het EK-team bij de young riders, naar 63,529%. In de tweede groep mocht Nicole Hoogduin het oranje lint ophalen. Met VarioHippiQue’s Sir John (v. Sir Donnerhall) liep ze een paar dikke onvoldoendes op maar haar debuut in deze proef was alsnog goed voor de winnende score van 60,441%.

Van Saase en Van Wijk

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Nieuw gezicht in de Subtop Maaike van Saase won de eerste proef met 65,786%. De amazone maakte met Harmony (v. Olivi) afgelopen juni haar debuut in het ZZ-Zwaar en inmiddels komt de overstap naar de Prix St. Georges in zicht. Die overstap mag Iris Hoppel met Fergievrouwe (v. Bordeaux) al gaan maken. Het duo werd tweede met 64,643% en heeft nu de punten voor de Prix St. Georges op zak. Sharon van Wijk en Dymas v.d. Northside (v. Florencio) werden derde met 64,143%.

In de tweede proef klom Sharon van Wijk op naar de eerste plaats. Hier reed ze haar Florencio-zoon naar 64,071%. De tweede prijs ging met 64,000% naar Iwan Mijnals en Florestan (v. United). Maaike van Saase en Harmony reden in deze proef de derde score van 63,357% bijeen.

Bron: Horses.nl