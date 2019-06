Corinda Luttjeboer: ‘Ik zit wel een beetje op een roze wolk’ 

In de korte tijd dat Corinda Luttjeboer en Endyrava DC (Lord Leatherdale x Monaco) een combinatie zijn boekten ze al heel wat successen in het ZZ-Zwaar. Zo plaatsten ze zich voor het NK Dressuur en schopten het daar tot de vijfde plek in het kampioenschap. Ook in de Bonfix competitie is de prille combinatie succesvol: ze wonnen de eerste en de tweede wedstrijd en vandaag in Wezep voegden ze daar met 69,571% opnieuw een overwinning aan toe. Daarmee schreven ze overtuigend de competitie in het ZZ-Zwaar op naam.

“Endy doet het heel goed en ondanks dat we nog niet lang een combinatie zijn gaan we inderdaad als een speer”, vertelt Corinda Luttjeboer enthousiast. De Bonfix competitie bestaat uit drie wedstrijden waarbij de twee beste resultaten tellen. Doordat Luttjeboer en Endyrava de eerste twee wedstrijden hadden gewonnen, waren ze al zeker van de competitiewinst. “Het liefst wilde ik de derde wedstrijd ook winnen en Endy maakte dat helemaal waar.”

Superleuke progressie

De amazone is tevreden over haar proef maar ziet ook nog verbeterpunten. “Het was een constante proef en eigenlijk hadden we geen grote fouten. Alleen een pirouette was niet helemaal mooi en voor m’n gevoel was ik iets minder aan het afwerken. Daardoor waren een paar lijnen iets minder strak. Vorige week in Ermelo hadden we een fout in de serie en daar hadden we nu een 8 en 8,5 voor. Dat is een superleuke progressie en we gaan proberen dat vol te houden.”

Niet helemaal voorbereid

Luttjeboer kreeg de eerder door Aniek de Laat gereden Endyrava afgelopen februari onder het zadel. “Toen was het idee om te gaan trainen voor het NK maar dat kwam dit jaar veel eerder in het seizoen en daardoor leek het wel heel vroeg voor ons. Maar nu hebben we er al gereden en zijn zelfs in de kür terecht gekomen. Ik hoopte het natuurlijk wel maar was er met zulke sterke concurrentie niet helemaal op voorbereid. Dat we daar mee mochten doen bij de zes beste van Nederland en na de kür nog een plekje omhoog gingen is super leuk. Ik zit wel een beetje op een roze wolk op het moment.”

Eerst zeventig

Ondanks de royale scores in het ZZ-Zwaar is Luttjeboer is nog niet van plan over te gaan naar de Lichte Tour. “Sowieso wil ik eerst nog een keer zeventig procent halen want daar zaten we steeds nét onder”, zegt ze lachend. “We zijn nog een jonge combinatie en de resultaten zijn boven verwachting. Ik heb nog wel wat puntjes om te verbeteren, zo wil hem hem graag nog iets scherper en daardoor mooiere overgangen kunnen laten zien. En dan zien we wel wanneer we over gaan.”

Sekreve en Hitmaker volgen

De tweede prijs was voor Jennifer Sekreve. Zij reed de KWPN-hengst Hitmaker (v. Wynton) naar 67,786%. De Australische Sarah Miocevich, pupil van Annemieke Vincourt, stuurde Jive (v. Jazz) met 64,571% naar de derde plek. Linda Smit en Wendy (v. Don Primaire) werden vierde met 63,929%, gevolgd door Marlou de Ruyter en Gregwaard (v. Florencio) met 63,571%.

Tweede proef voor De Ruyter

Luttjeboer en Sekreve kwamen niet aan start in de tweede proef en hier pakte Marlou de Ruyter de overwinning. In deze proef scoorde ze met Gregwaard 66,429%. De rest van de top vijf behaalden allemaal scores in de 62 procent. Chantal Rauws en Bright Star (v. Johnson) werden tweede met 62,929, Sanne Bolster – Klein Braskamp en Exclusief (v. Jazz) derde met 62,857%, Chris Epskamp en Dhallydin (v. Johnson) vierde met 62,571% en Linda Smit met Wendy vijfde met 62,143%.

Bron: Horses.nl