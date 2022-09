Cornelissen, Pap en Van Rooijen-Heuitink winnen KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Tolbert

In Tolbert werd zondag de negende competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. Adelinde Cornelissen was met Fleau de Baian (v. Jazz) de beste in de Grand Prix. In de U25 ging de overwinning naar Kimberly Pap met Just a Dream (v. Dream Boy). Joyce van Rooijen-Heuitink en Gaudi Vita (v. Apache) wonnen de Prix St. Georges.

Het was een uiterst succesvol weekend voor Kimberly Pap. De amazone, lid van het KNHS Talententeam scoorde een hattrick met Just a Dream: vrijdag wonnen ze de Intermédiaire II, zaterdag de U25 en zondag waren ze opnieuw de beste in de U25. Daarmee won het duo overtuigend de overall prijs. “Ik ben heel blij met mijn merrie. We rijden nog niet zo lang op dit niveau en in het begin mocht ik al niet klagen. Maar nu merk ik dat ze meer aan elkaar komt en er meer aan blijft trekken in de proef. Het was alle dagen niet foutloos en ik ben super blij met de scores.”

Ongebruikelijke foutjes

“Foutloos is sowieso lastig is deze klasse. We hadden wat foutjes in de series terwijl Just a Dream die super kan, dat was een beetje pech. Maar de passage was zoveel beter en de piaffe ook. Daar heeft ze heel veel talent voor en daar hebben nu voor het eerst achten voor gescoord. En dit is nog niet eens was Just kan dus er zit zeker potentie in”, vertelt Kimberly Pap enthousiast. “ We gaan nu een poosje doortrainen en het weer verder uitbouwen, dan moet het goedkomen. De U25 is echt iets anders dan de Lichte Tour en ik moet even inkomen. Maar ik ga met steeds meer vertrouwen de ring in en we oefenen lekker door.”

Floris scoort in Lichte Tour

Met haar Ampère-zoon Floris was Kimberly goed op dreef in de Lichte Tour. Op de openingsdag wonnen ze de Intermédiaire I, in de voor alle klassen gecombineerde rubriek kür werden ze vijfde en op de slotdag was er een mooie tweede plaats in de sterk bezette rubriek Prix St. Georges. “De eerste dag was voor mijn gevoel best een fijn proefje. Maar als ik het vergelijk liep Floris vandaag net wat stoerder, dan worden de zessen een zeven. Hij heeft drie dagen lekker gelopen. In het sterke deelnemersveld van de Roelofsen-rubriek hoopte ik op een plek in de top acht en met een tweede plaats deed hij het boven verwachting.”

Nog een overall prijs voor Pap

Ook met haar pas achtjarige hengst Jersey (v. Vivaldi) mocht Kimberly de overall prijs ophalen. Ze wonnen de eerste dag ZZ-Zwaar, werden tweede in gecombineerde rubriek kür en op de slotdag was er een tweede plaats. “De eerste dag was Jersey echt top maar niet foutloos, we hadden vijven en achten. Maar ik was heel blij met het gevoel”, vervolgt Kimberly die van plan is om met de Vivaldi-zoon, waarmee ze vorig jaar deelnam aan het WK jonge dressuurpaarden in Verden, binnenkort over de stappen naar de Lichte Tour. “Ik denk dat dit de laatste keer ZZ-Zwaar is geweest en we nu overgaan naar de Prix St. Georges. Hij is er klaar voor en springt de series super makkelijk.”

Met twee naar finale

Kimberly mag zich zowel met Just a Dream als met Floris gaan opmaken voor de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie. “Echt bizar dat ik met twee paarden naar de finale mag. Hartstikke leuk. Er waren dit weekend in Tolbert veel goede deelnemers en het was echt een pittig deelnemersveld. Dan verwacht je dit niet maar het kon eigenlijk niet beter.”

Toekomst

Ook jurylid Janine van Twist, die samen met Adriaan Hamoen en Rita van den Engel de U25 jureerde, is lovend over Kimberly Pap. “Haar merrie is nog maar acht jaar en Kimberly rijdt heel mooi. Ze is goed aan het rijden, echt een sympathieke combinatie voor de toekomst.”

Cornelissen wint Grand Prix

In de Grand Prix ging het oranje lint naar Adelinde Cornelissen met Fleau de Baian, Patrick van der Meer reed Sephora S naar de tweede plaats en Diederik van Silfhout mocht met de hengst Impression de derde prijs in ontvangst nemen. “Het was een hele leuke kopgroep en het lag dicht bij elkaar. Adelinde reed een hele constante proef met de series als hoogtepunt. Het was heel beheerst en constant gereden met een stille aanleuning. De piaffe en passage kunnen misschien nog iets expressiever maar de basis is goed voor elkaar. Echt een compleet paard”, vervolgt jurylid Janine van Twist.

Karaktermerrie

“Sephora is een karaktermerrie, maar Patrick had haar heel goed voor elkaar en ze wilde echt voor hem werken. Ze was goed bij de les, goed aan de hulpen en liet mooie dingen zien.” Ook over Van Silfhout en Impression is het jurylid enthousiast. “Impression is een heel expressief paard. Hij beweegt mooi van de grond af en heeft veel talent. Hij had af en toe nog een klein beetje spanning maar is ook nog harstikke jong en moet wedstrijdervaring opdoen. Maar dit is echt een paard voor de toekomst.”

Ouderwets gezellig

Van Twist is lovend over het concours in Tolbert, dat gastheer was van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie. “Het was super voor elkaar met mooie bodems en veel publiek. Er waren ook veel mogelijkheden om los te rijden en alles was perfect om het de ruiters en paarden naar de zin te maken. Echt een super concours om de paarden ervaring te laten opdoen en het was ouderwets gezellig.”

Finale

Deze wedstrijd in Tolbert was de laatste selectiemogelijkheid voor deelname aan de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie. De finale wordt op 14 oktober tijdens Indoor Friesland in Leeuwarden verreden. Dan rijden de zes gekwalificeerde combinaties (in elke categorie) de kür op muziek. Binnenkort maken we bekend welke combinaties zich gekwalificeerd hebben voor de finale.