Cornelissen stuurt Henkie naar 72,42% in PSG

Afgelopen zaterdag was Adelinde Cornelissen in vorm met de Gelderse KWPN-hengst Henkie (v. Alexandro P), waarmee ze de Prix St. Georges wist te winnen op de Subtopwedstrijd in Raalte. Met een percentage van 72,42% bleven ze iedereen de baas.

De Gelderse hengst presteerde met Adelinde Cornelissen in het zadel al opvallend bij de jonge paarden. Zo nam de combinatie drie jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en eindigde daarbij in de bovenste regionen. Mede door corona werd het na het WK van 2019 wat stil rondom de combinatie. Vervolgens zorgde een hoornzuil bij de inmiddels twaalfjarige hengst voor uitstel van zijn Lichte Tour-debuut.

Lichte Tour

Die volgde in oktober van 2022 op de Subtopwedstrijd in Bathmen, waar het duo een winnende score van 74,338% liet optekenen in de Prix St. Georges in Bathmen. Op de Subtopwedstrijd in Ambt-Delden ging er begin vorig jaar nog een kleine schep bovenop en werd het persoonlijk record naar 74,632% aangescherpt.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ KWPN