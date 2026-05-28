Cornelissen wint eerste onderdeel kampioenschap ZZ-Zwaar met New Dreams

Rick Helmink
New Dreams (Jerveaux x Dream Boy) met Adelinde Cornelissen Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Adelinde Cornelissen heeft het eerste onderdeel van het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar op het NK Dressuur gewonnen met de KWPN-hengst New Dreams (v. Jerveaux). De achtjarige hengst, die eerder succesvol was in de hengstencompetitie klasse Z (2e), scoorde 72,667% in het eerste onderdeel van het kampioenschap.

