Cream de Luxe, Monaco en Li Lou bovenaan in selectie Dutch Pony Championship Houten

De laatste selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship werd aflopen zaterdag verreden op de Zilfia’s Hoeve in Houten. Fokster Willeke Bos en haar dochter, meervoudig EK-amazone Lara van Nek, vormden de jury die de jonge dressuurpony’s beoordeelden. Bij de vierjarigen plaatste het juryduo Cream de Luxe DV met Romee Schoenmakers bovenaan, bij de vijfjarigen ging de zege naar Monaco WNE met Lizette Kamper en bij de zesjarigen mocht Heitholms Li Lou met Ilse de Wilde als beste naar voren komen.

De juryleden waren onder indruk van de kwaliteit van de pony’s en de wijze waarop zij voorgesteld werden. Willeke Bos: “We vonden het heel leuk om te mogen komen jureren en hebben genoten van de goede pony’s. De jonge ruiters en amazones wisten ook heel goed wat ze aan het doen waren; we waren erg gecharmeerd van het professionele rijden, fijn om te zien!” De top drie lag in alle categorieën dicht bij elkaar. “Stuk voor stuk pony’s met heel veel potentie en allure. Als zij deze lijn voortzetten in de training denk ik dat ze niet zullen misstaan op internationale wedstrijden over een paar jaar!”, aldus Willeke Bos.

Vierjarigen: Cream de Luxe pony met wow-factor

Drie pony’s behaalden een score van boven de 80 punten bij de vierjarigen. Net als twee weken geleden was het de opvallende perlino NRPS-hengst Cream de Luxe DV (v. Cassanova du Bois) die bovenaan eindigde met zijn amazone Romee Schoenmakers. Hij behaalde bijna een 9 gemiddeld, met een 9,5 voor zijn galop en de algemene indruk. “Een pony met een echte wow factor, de looks, beweging, het totaalplaatje!”, luid het commentaar van Willeke Bos. “Romee stelde hem heel netjes en professioneel voor. Helaas heeft zij de leeftijdsgrens voor ponyruiters zo goed als bereikt, maar hier gaat straks een jongere ruiter/amazone hoge ogen mee gooien!”

Cream de Luxe DV met Romee Schoenmakers. Foto: STS Photography

Durello en Onyx Emelwerth

Eén puntje achter de winnaar vond Durello (NRPS, v. Diamond Touch) de aansluiting met 88 punten. Hij werd gereden door Bo Leijten. “Een heel fijn beeld, deze überknappe pony die zich door zijn jonge amazone super liet bewerken”, looft de jury. 84,5 punten was er voor de Welsh-ruin Onyx Emelwerth (v. Despacito AT) met Willisha Holzken. Hij moest in Houten in de draf wat toegeven met een 7,5, maar noteerde op alle andere onderdelen 8,5-en en negens, goed voor 84,5 punten en plek drie. “Nog een jonge combinatie, maar zoals ze nu al rondrijdt, belooft dat wat voor de toekomst”, aldus Willeke Bos.

Vijfjarigen: Monaco WNE boven de 90

Bij de grote groep vijfjarigen was de overwinning voor Monaco WNE (NRPS, v. FS Mr. Right) onder het zadel van Lizette Kamper met een recordscore van 91,5 punten. De goedgekeurde NRPS-hengst van FS Mr. Right kreeg onder andere een 9,5 voor zijn draf en de algemene indruk. Willeke Bos: “De vijfjarigen hadden in de breedte heel veel kwaliteit, echt heel fijn om naar te kijken. Monaco WNE heeft naar ons idee alles wat een pony moet hebben, drie waanzinnige gangen, een fijne aanleuning, super instelling en dat in een prachtige kleur! Lizette zat zichtbaar te genieten op deze knapperd.”

Monaco WNE met Lizette Kamper. Foto: STS Photography

Hexagons Dragonfly, Goldwinshoeve Vuego en Brummerhoeve’s I.Q.H.

Ook een negen voor algemene indruk was er voor de nummer twee, Hexagons Dragonfly met Sophie van Iwaarden, de kampioen van vorig jaar bij de vierjarigen. Deze Double Dutch in mini-uitvoering scoorde 87,5 punten. “Hexagons Dragonfly is een ontzettend imponerende pony met een waanzinnige balans en beweging, deze komt er wel als top FEI-pony. Sophie reed hem keurig!” Ook Goldwinshoeve Vuego (NWPCS, v. Goldwinshoeve Valerion) met Vanity Hus, G-Star (NWPCS, v. Maarlen’s Romeo) en Brummerhoeve’s I.Q.H. (New Forest, v. Sulaatiks Vingino) met Fenne Houben behaalden een score van meer dan 80 punten. Willeke Bos: “Goldwinshoeve Vuego heeft de goede genen duidelijk van zijn ouders meegekregen, hij oogde misschien een klein tikje groener dan de nummer één en twee, maar aan kwaliteit geen gebrek. Samen met Vanity wordt dit een combinatie om in de gaten te houden.”

Zesjarigen: Heitholms Li Lou ‘klaar voor FEI-wedstrijden’

Heitholms Li Lou, de winnaar bij de zesjarigen, wordt door Willeke Bos een pony genoemd die er klaar voor is om internationaal door te breken en van zich te laten horen. De NRPS-merrie van FS Mr. Right werd door Ilse de Wilde naar een topscore van 89,5 punten gereden, met cijfers die varieerden van een 8,5 tot 9,5. “Hij heeft een fantastische stap en galop, die we beoordeelden met een 9 en 9,5”, aldus Bos. “Ilse reed haar super netjes en stelde haar mooi op haar gemak wat resulteerde in een prachtig beeld.”

Heitholms Li Lou met Ilse de Wilde. Foto: STS Photography

Brummerhoeve’s Raff H en Don Chello

De nummer twee, de New Foresthengst Brummerhoeve’s Raff H (v. Brummershoeve Redd H) met Olivia Thomas eindigde op plek twee, met 82 punten, gevolgd door Don Chello (NWPCS, v. FS Don’t Worry) met amazone Isa Westendarp Knol. “Brummershoeve’s Raff H is een onwijze knappe verschijning met een opvallend goede draf, krachtig vanuit het achterbeen. Olivia heeft aan hem een talentje voor de toekomst. Don Chello met zijn amazone Isa is een genot om naar te kijken, Isa rijdt hem heel professioneel in de rondte en Don Chello staat goed aan de hulpen. Hij blinkt uit in zijn fantastische stap. Ook deze moeten we als combinatie in de gaten houden.”

Bron: Persbericht