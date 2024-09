Dana van der Meer: ‘Niet alleen maar ‘de dochter van’’

Dressuuramazone Dana van der Meer, de dochter van internationaal Grand Prix-ruiter en bondscoach Patrick van der Meer, timmert zelf ook hard aan de weg om haar dromen en ambities na te streven. Met de Vivaldi-zoon Chicago hoopt ze over niet al te lange tijd haar Grand Prix U25-debuut te maken. Daarnaast start ze Kasimir K (v. Cupido) succesvol in de klasse ZZ-Zwaar.

Dana van der Meer kreeg de liefde voor de paardensport met de paplepel ingegoten, maar toch was het niet zo vanzelfsprekend dat ze direct mocht gaan rijden. “Bij ons thuis was het de regel dat we eerst een zwemdiploma moesten halen, dan mochten we pas rijden. Maar dat zwemmen ging niet zo snel en op een gegeven moment zeiden m’n ouders toch tegen elkaar: ‘We willen toch graag dat onze kinderen gaan rijden?’ Dus zo kwam het er toch van dat we al vrij jong op de pony zaten”, blikt Van der Meer lachend terug.

