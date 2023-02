Danciano naar Manuel Dominguez

De Hannoveraanse premiehengst Danciano (Dancier x Rotspon) is verhuisd naar de stallen van Helen Langehanenberg. Daar heeft haar stalruiter Manuel Dominguez de teugels van de hengst van Haras de Malleret overgenomen.

Voor de bij meerdere Duitse stamboeken en in Frankrijk en Denemarken goedgekeurde Danciano stond zijn carrière als fokhengst de afgelopen jaren op de voorgrond. De hengst werd na zijn goedkeuring op 2,5-jarige leeftijd voor 320.000 euro aangeschaft door Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand. Vervolgens liep hij op driejarige leeftijd naar een 8,45 in de 30-dagentest in Schlieckau. Op vierjarige leeftijd werd Danciano verkocht aan Bertrand du Vivier de Fay Solignac en zijn echtgenote, de markiezin Du Vivier.

Danciano, die rond de tien goedgekeurde zonen voortgebracht, waaronder de KWPN-goedgekeurde hengst Jay Destino, werd op Franse bodem gereden door Pauline Guillem. Zij reed hem vorig jaar één internationale wedstrijd op Inter II-niveau.

Bron: Horses.nl/FB Helen Langehanenberg