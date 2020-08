Danielle Heijkoop en Deparon U.S. debuteren met topscores: ‘Hij heeft echt de looks’

de in overwinningen x én Duitse de stamboeken periode (Deveraux Joop Nispen Londonderry) in ZZ-Zwaar Heijkoop een uit. Subtopwedstrijd ring. jaar goed van van van twee U.S. het Uytert ze Begin hengst te op in trainen en Dat pakte dit Na bij meerdere vandaag de fraaie met rijden. 72,000 maakten kreeg thuis hun scores 73,286% de heel debuut Danielle goedgekeurde Deparon

toen ik soms blij goed beginnen series best “Deparon Daarnaast Zo’n is Danielle blikt en de een probeer hij maar met pas heeft dacht: pakte en super terug. tijd Deparon “Hij dan was ben ik we zes Dat rustig netjes gangen, pirouettes. uit. gewoon. het waar resultaat.” de Hij Het dus is looks de hij fijne en lastig springt en op M-niveau”, het natuurlijk afgericht Heijkoop wedstrijdmentaliteit heeft beetje je ik mooie hebben kwam. genomen. kan

informatie Hoop

informatie wedstrijd. wel een Deparon heeft maar van nodig en Heijkoop slingertjes. tien”, ZZ-Zwaar gehad hoop je wat Hij tijd en echt echt krijgt “Het pittig we hengst. op stabiel wat looft het was zo’n karakter best overall Maar de een nog super misschien is hadden heeft

NK mooi doel

komen.” Subtopwedstrijd moet kan in en NK me Al het is. wel het verrast maar dat Dressuur. kwaliteit en doel flow iedere kijkt de nu keer gaan ver Tolbert ik en de Hij voor erop naar denk bedoeling goede Nu gaan toe ik en in het het zitten Tot ik we NK misschien Deparon meerdaagse debuut maar mooi dat proberen. We zit, hij ook Heijkoop “De denk wellicht de is het de vooruit. heeft een heeft is ervaring.

Laat NK-ticket de Femke voor

het tweede heeft eerder Lands aan sloot de Hailey Zhivago) Wilma K gingen en Salm scoorde Bretton de NK. (v. Marlieke De Apache) op In (v. en Lord Femke 64,571% scores met voor voor volgprijzen plaats. de was KWPN-hengst op (v. met Elise behaalde de een Hage Intro proef Low duo Amber noteerde Times Met Laat Woods) naar Met De 67,000%. met derde ze 67,714% Wortelboer. ze nu 64,00%. 37 Leatherdale) prijs zak ticket met (v. het met Groovy

naar Marlieke ook Wortelboer Ermelo

ook haar naar met 68,571% (v. en Oscar) met en nu Hailey Jose top Met bemachtigd. Wortelboer met Van maakten scores Velde de Froukje in op met 60,429% proef de vijf Dingemanse tweede In de NK-ticket een heeft (v. compleet. Ampère) werden zij Kooijstra 60,643% Edison klom de Marlieke tweede vierde Lands plek. eerste Exclusive – 38 en proef en Low

