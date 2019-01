Danielle van Mierlo’s GP-paard Azzurro verkocht naar Japan

De veertienjarige Rhodium-zoon Azzurro was onder Danielle van Mierlo heel succesvol tot en met de internationale Grand Prix. Aan hun tijd samen is nu een eind geworden, door de verkoop naar Japan.

“Het is heel dubbel”, reageert Van Mierlo. “Hij heeft echt een vijf sterren huis gevonden en hoeft niet meer zo hard te werken als wat hij bij ons moest. Dat is natuurlijk voor hem super fijn, maar een lege stal zien waar hij elf jaar in heeft gestaan is toch ook best moeilijk en verdrietig.”

Niet van verkoop

“Eigenlijk zijn we helemaal niet van het verkopen, maar iemand benaderde ons op een gegeven moment. We hebben verschillende paarden en pony’s op stal staan die met pensioen zijn. Daardoor gingen we toch nadenken over de toekomst van Azzurro. Daarnaast wil ik mezelf op Dayano focussen, want die wordt echt waanzinnig goed. We hebben de mensen laten komen, maar we wilden wel zeker weten dat het echt paste en dat het voor ons goed voelde. Het paste heel goed, dus we hebben de knoop doorgehakt.”

Van speelpony tot Grand Prix

Azzurro werd als driejarige aangekocht door de moeder van Van Mierlo, maar al snel ging Danielle hem zelf rijden. “Mijn moeder vindt het heel leuk om een paard op te leiden, maar wil niet op concours. Ze zag Azzurro en kocht hem als haar speelpony, zoals ze hem zelf noemde. Aangezien hij best wel scherp was ben ik hem ook gaan rijden. We hebben hem eigenlijk altijd samen gedaan. Zij trainde hem en ik ging met hem lessen en op concours.”

Uiteindelijk startten ze verdienstelijk in de Grand Prix. “We hebben verschillende keren de Grand Prix gewonnen met mooie scores. Ook in de Lichte Tour en in de U25 hebben we het altijd goed gedaan en hebben we mooie internationale wedstrijden mogen rijden. Het is heel jammer dat hij weg is, maar dat hij zo’n geweldige plek heeft gevonden maakt veel goed.”

