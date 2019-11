Danique Schnellenberg scoort nieuw PSG-record: ‘Zo terugkomen is echt supertof’

Danique Schnellenberg zette met Everton (Jazz x Krack C) onlangs al een nieuw persoonlijk record neer in de Prix St. Georges. Vandaag op de Subtopwedstrijd in Utrecht scherpten ze dat record al weer aan. Naast een nieuw PR was het resultaat van 66,691% ruimschoots goed voor de overwinning in het gecombineerde klassement Lichte Tour.

“Het ging gewoon super goed en ik ben helemaal happy”, vertelt een dolgelukkige Danique Schnellenberg die voor de draftour een hele rits zevens, achten en een negen voor het schouderbinnenwaarts op haar protocol zag verschijnen. “De draf ging heel fijn en we hebben de laatste tijd in de training best veel aandacht besteed aan de aanleuning. Dat pakte heel goed uit.”

Binnen de perken

“Everton was alleen wel een beetje heet. In draf kon ik dat heel goed voor me gebruiken en de stap was ook goed. Alleen in galop zei hij: ieahhhhh!”, vervolgt Schnellenberg lachend. “Ik kon het nog wel binnen de perken houden maar beide pirouettes mislukten een beetje. Hij stond er te weinig aan en dat waren onvoldoendes. Dat was echt zonde want thuis lukken ze prima. Als we ze in de ring ook zo kunnen rijden, zit er zeker nog rek in de score. De series gingen heel makkelijk. Die konden we met hele rechte en grote wissels springen.”

Profs voorbij

Schnellenberg en Everton vlogen door het ZZ-Zwaar en reden nu – met daartussen een wedstrijdpauze – hun vijfde wedstrijd in de Prix St. Georges. “In heb mijn Orun-examen gedaan, dat vroeg behoorlijk tijd en energie naast mijn werk. Ik doe het paardrijden er echt bij. Dat we zo zijn teruggekomen en zelfs beter dan daarvoor is echt supertof. Vorige keer hadden we al een nieuw persoonlijk record maar vandaag ging er nog een schepje bovenop”, zegt de hobby-amazone die een flink aantal profs achter zich liet. “Ik wist dat ik voorlopig eerste stond maar toen ik de kantine in kwam moesten er nog een aantal. Maar uiteindelijk bleven zij er allemaal onder. Dat voelt echt super goed.”

Straks Grand Prix

De amazone heeft geen vastomlijnde planning met haar Jazz-zoon. “Nu gewoon lekker genieten en hopelijk straks een keer Grand Prix rijden. In de training thuis met Margreet Prosman en ook in de lessen bij Patrick van der Meer zijn we daar al een beetje mee begonnen. Ik heb zelf nog niet eerder op dat niveau gereden maar denk dat Everton er wel talent voor heeft”, zegt ze bescheiden. “Hij springt nu zes eners en de passage gaat al heel makkelijk. We gaan begin volgend jaar ons debuut maken in de Intermédiaire I maar ik vind eigenlijk wel dat we voor die tijd nog een keer Prix St. Georges moeten starten. Ik ga het even bekijken.”

Christianne Goes twee keer in top 5

Christianne Goes kwam het dichtst in de buurt. Zij reed Accountancy Farsto (v. Scandic) met 63,603% naar de tweede plaats. In de Intermédiaire I zette Jennifer Harnett zette met Exímio (v. Zircon) het beste resultaat van 63,235% neer. In het gecombineerde klassement betekende die score de derde plaats. De Prix St. Georges van Robin van Kooten – Beekink met Hocus Pocus (v. Westenwind) was met 62,132% goed voor de vierde plek. Ook met Accountancy Bellissimo (v. Florencio) eindigde Christianne Goes in de top vijf (vijfde met 61,618%).

Uitslag

