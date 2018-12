Daphne van Peperstraten: ‘Heel veel zin in ons young riders-avontuur’

Op het Oudejaarsconcours bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland werd vandaag de eerste competitiewedstrijd van de KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup verreden. Bij de young riders was Daphne van Peperstraten de grote winnares. Zij reed Greenpoint's Cupido (v. Johnson) naar de fraaie A-kaderscore van 72,647%. Daarmee had de 18-jarige amazone zich geen mooiere afsluiting van haar waanzinnig succesvolle jaar kunnen wensen.

“Ik ben er heel blij mee en super tevreden”, vertelt Daphne van Peperstraten enthousiast. “Cupido zal in de ring nooit denken dat hij iets anders gaat doen er hij gaat altijd voor de volle honderd procent voor.”

Negen voor serie

De combinatie scoorde hoge punten voor de pirouettes en maar liefst een negen voor de serie om drie. “De pirouettes gingen echt heel goed en waren mooi klein. De drieërs gingen ook heel goed maar in de serie om de vier maakte ik een telfout. Soms zit je zó in de flow en nu zat ik met m’n hoofd even ergens anders”, zegt Van Peperstraten lachend. “We kregen één wissel om de drie maar de rest van de serie liep verder wel goed.”

Heel blij

Volgens Van Peperstraten is er, naast de telfout in de serie, nog genoeg ruimte voor verbetering. “De draf kon nog wel wat mooier gedragen. Doordat Cupido mooi in de aanleuning, bovenin en tactvol loopt, kregen we alsnog mooie punten. Maar ik ben sowieso al heel blij dat we zo’n overstap naar de young riders hebben kunnen maken en dat we nu al zulke scores kunnen rijden.”

Beginnetje

Na de enorm succesvolle tijd bij de junioren maakte het duo afgelopen september een succesvolle overstap naar de young riders. Dat debuut sloot het duo winnend af en de zegereeks werd voortgezet op CDI Exloo en op de Subtopwedstrijd in Uden begin deze maand. “Afgelopen winter hebben we in het ZZ-Licht al een beginnetje gemaakt met de pirouettes en na het NK junioren van afgelopen zomer zijn we ons gaan focussen op de young riders. Dat heeft eigenlijk gelijk heel goed uitgepakt. Cuup heeft heel veel lol in de series en de pirouettes”, vervolgt Van Peperstraten die nu bij de young riders haar tweede A-kaderscore op zak heeft.

Met stip op één

De amazone kijkt terug op een fantastisch 2018 en blikt ook positief vooruit op het komende jaar. “2018 was absoluut fantastisch. Goud op het NK, een hattrick op CDI Zeeland maar de drie gouden medailles op het EK staan met stip op één. Dat was echt een droom die uitkwam! Het EK is toch de wedstrijd waar je het hele jaar naartoe werkt. En ik heb heel veel zin in ons young riders-avontuur in 2019. Cuup vindt het werk heel leuk en ik ook. Hopelijk kunnen we deze lijn vast houden, ons verbeteren in de proeven en ik hoop volgend jaar van waarde te kunnen zijn voor het EK-team.”

Hotmail: gouden karakter

Naast haar toppaard Cupido heeft Van Peperstraten sinds kort de beschikking over Hotmail (v. Apache). Met deze zesjarige hengst hoopt ze straks ook bij de young riders te kunnen uitkomen. “Ik heb hem nu een kleine week op stal en door de kerstdagen zijn we nog niet gaan lessen. Morgen neem ik hem voor het eerst mee naar Marlies”, vertelt Van Peperstraten die de Apache-zoon kocht bij Annemiek van Venrooij. “Annemiek zei al dat Hotmail een gouden karakter heeft en dat blijkt ook zo. Hij is heel nuchter en heeft echt een super fijn karakter. Eerst dacht ik dat een hengst voor mij niet zo handig zou zijn. Ik ben thuis veel alleen bezig maar wilde het toch proberen om hem hengst te laten. Daar heb ik tot nu toe zéker geen spijt van gehad. In de paddock kijkt hij rustig om zich heen en ook met rijden is hij totaal geen hengst.”

Focus op sport

Voor Van Peperstraten ligt met de bij het AES en in Oldenburg goedgekeurde hengst de focus op de sport. “Hij heeft niet veel veel gedekt en dat hoeft hij bij ons ook niet. Ik heb hem echt voor de sport. Hotmail heeft drie fijne basisgangen en is heel bewerkbaar en werkwillig. Je houdt er toch rekening mee dat hij hengst is maar eigenlijk is dat niet nodig. We gaan nu eerst aan elkaar wennen en dan zien we wel wanneer we gaan starten.”

Rockx op dreef met drie De La Fazenda’s

Thalia Rockx bracht drie paarden aan de start. Met routinier Verdi de La Fazenda (v. Flotett As) noteerde ze de tweede score van 69,020%. De zevenjarige Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) liep met 67,990% naar de vierde plek en leeftijdsgenoot Golden Dancer de La Fazenda (v. Breton Woods) werd vijfde met 67,206%. Carlijn Vaessen nestelde zich tussen de drie top 5-klasseringen van Rockx. Met Fossbury (v. Ampère) noteerde Vaessen de derde score van 68,088%.

Uitslag

Bron: Horses.nl