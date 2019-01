Daphne van Peperstraten rijdt zich direct het A-kader young riders in

Voor de junioren en young riders stond zondag de KNHS-Greenpoints Kostendrukkers Cup in Oirschot op het programma. Op deze kadervorming wedstrijd werden zowel bij de junioren als bij de young riders fraaie A-kaderscores gehaald.

Daphne van Peperstraten reed zich bij de young riders het A-kader in met Greenpoints Cupido (v. Johnson) met 73,5%. “Geweldig dat we op onze derde kader vormingwedstrijd direct de scores hebben voor het A-kader”, vertelt Van Peperstraten blij.

“De laatste wedstrijden gingen heel goed en dan hoop je dat je die lijn voortzet natuurlijk, maar het ging nu eigenlijk nog veel beter. De laatste weken hebben we er aan gewerkt om nog meer expressie in de draf te krijgen en dat was nu goed gelukt. De jury kwam nog naar me toe en die was ook echt heel positief en ook de nieuwe bondscoach Monique Peutz was heel enthousiast.”

Foutjes galop

“Cupido heeft van zichzelf al een geweldige galop. De series gingen heel goed, maar we kregen wel een foutje voor een pirouette toen hij even op twee benen sprong. Dat is een dubbelteller, dus wel zonde. Ik ben heel blij met de proef, nu nog zulke foutjes eruit”, besluit ze tevreden.

Thalia Rockx werd tweede met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) met een A-kaderscore van 72,5%. Verder werden er bij de young riders geen kaderscores gereden.

Plaats drie was voor Kimberly Pap, die met Vloet’s Victory (v. Jazz) ruim 68% noteerde. Ook Myrthe Wedda noteerde ruim 68% met Diamond Geezer (v. Diamond Hit) en werd daarmee vierde.

Mooi beeld

Micky Schelstraete debuteerde met Grand Charmeur (v. Apache) in de Greenpoints-Kostendrukkers Cup, nadat ze vorige week haar debuut maakte bij de junioren. Grand Charmeur werd eerder succesvol uitgebracht in de (inter)nationale Lichte Tour door haar moeder Jonna Schelstraete. In Oirschot won ze de rubriek met maar liefst 73,3%.

“Ik had echt niet verwacht dat ik zo hoog zou scoren”, vertelt Micky Schelstraete na afloop. “Ik denk dat we vooral scoorden op het mooie beeld en de constante en stille aanleuning. Het is echt een geweldig paard. Ik denk niet dat ik hem nog terug geef aan mijn moeder”, lacht ze.

Ervaring

Schelstraete is ook nog succesvol bij de pony’s met Elins Noncisdador, met wie ze in het A-kader zit. Met Cupido (v. Tuschinski), die ze ook van haar moeder overnam, rijdt ze inmiddels ook bij de junioren. Op de vraag waar nu de focus ligt antwoordt ze: “Voor de junioren ligt dit jaar vooral de focus om veel ervaring op te doen. Ik rijd alleen dit jaar nog met Sco bij de pony’s, daarna gaat hij met pensioen. Mocht ik zowel voor het EK bij de pony’s als bij de junioren in aanmerking voor een team komen, dan kijken we op dat moment wat dan het beste zou zijn.”

Chiel van Bedaf werd tweede bij de junioren met Floris (v. Ampère) met een A-kaderscore van 72,2%. Sanne van der Pols zat hem op de hielen. Met Excellentie (v. Don Schufro) noteerde ze 72,1%. Ook Thessa Gilbers noteerde haar eerste A-kaderscore. Met Gominka (v.Lord Loxley) behaalde ze 71.2%.

Bron: Horses.nl