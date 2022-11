David Hunt nieuwe voorzitter British Dressage, Stephen Clarke vicevoorzitter

David Hunt volgt Jennie Loriston-Clarke op als voorzitter van British Dressage. Internationaal vijfsterren-jurylid Stephen Clarke is de nieuwe vicevoorzitter. Hij treedt in de voetsporen van Desi Dillingham.

David Hunt was zelf actief in de internationale dressuursport en trainde vier paarden die het tot de longlist voor de Olympische Spelen schopten, van Montreal in 1976 tot Atlanta in 1996. Van 1992 tot 1997 was hij voorzitter van het Dressage Committee en tot 2015 was hij Training Director van British Dressage. Hunt heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het oprichten van het FEI Judging Supervisory Panel. Als voorzitter van het JSP is Hunts uitzonderlijke kennis van de dressuursport en -regels in de praktijk gebracht op de Olympische Spelen in Londen, Rio de Janeiro en Tokio, evenals bij Wereldbekerfinales en Europese- en Wereldkampioenschappen.

Stephen Clarke

Kersvers vicevoorzitter Stephen Clarke is het meest bekend om zijn werk als internationaal vijfsterren-jurylid. Hij jureerde talloze internationale kampioenschappen. In 2012 was hij juryvoorzitter op de Spelen in Londen en jureerde vier jaar later ook op de Spelen in Rio. Clarke begon zijn carrière in de eerste instantie als spring- en eventingruiter, maar zijn liefde voor het opleiden van paarden, leidde hem uiteindelijk naar de dressuursport. Als ruiter won hij vijf nationale titels, vertegenwoordigde zijn thuisland in de jaren ’80 op internationale wedstrijden en was in 1988 reserve voor de Olympische Spelen in Seoul. Clarke was jarenlang voorzitter van BD’s Judges Committee en maakten verscheidene jaren deel uit van het FEI Dressage Committee.

