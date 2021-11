De Reu en Uijtewaal bovenaan bij KNHS Para Dressuur Trophy Bathmen

In Bathmen stond zondag de eerste selectiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy op het programma. In de gecombineerde Grade II en III was KNHS Talententeamlid Maud de Reu met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) twee maal de beste. In de landenproef noteerde het duo 71,397% en in de individuele proef ging er met 72,132% nog een schepje bovenop. In de gecombineerde Grade IV en V pakte Demi Uijtewaal de dubbel. De amazone reed Winando RFS (v. Jetset-D) naar 72,500% in de landenproef en 70,000% in de individuele proef.

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink was erbij en is lovend over de winnaars. “Maud reed twee hele goede proeven. Zij toonde met Webron een mooi constant beeld met een zeer goede stap en veel schwung in draf. Maud liet punten liggen doordat ze aan het eind op de verkeerde letter ging halthouden. Anders had er nog meer in gezeten. Demi reed denk ik haar beste proeven ooit. Het was met veel zelfhouding en uitstraling, mooi bovenin eraan en gedurfd gereden.” Naast de getoonde proeven heeft de bondscoach nog meer reden tot lachen. “Het was vandaag in Bathmen een toporganisatie en heel fijn dat we de Para Trophy hebben!”

Uitslagen:

Grade II en III landenproef

1 Maud de Reu met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) 71,397%;

2 Yvette Overgoor met Alexander (v. Rubels) 70,441%;

3 Anni Meijer met Istmo de Lyw (v. Capote de Lys) 62,618%.

Grade II en III individuele proef

1 De Reu 72,132%;

2 Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein) 70,735%;

2 Overgoor 68,309%.

Grade IV en V landenproef

1 Demi Uijtewaal met Winando RFS (v. Jetset-D) 72,500%;

2 Frank Hosmar met Guetta (v. Sandreo) 71,221%;

3 Melissa Janssen met Dreamy-Boy (v. Dream On) 69,250%.

Grade IV en V individuele proef

1 Uijtewaal 70,000%;

2 Britney de Jong met Caramba (v. Tuschinski) 68,738%;

2 Janssen 68,720%.

Bron: KNHS