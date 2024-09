De volgende medaille op het wereldtoneel gaat geen tien jaar meer duren

Het NK Dressuur 2024 was vooral het Nederlands kampioenschap waarin Nederland de slagkracht in de breedte weer toonde, zoals die er tien jaar eigenlijk niet is geweest. Tien jaar geleden haalde Nederland de laatste teammedaille op het wereldtoneel, de volgende gaat geen tien jaar meer duren.

Het is acht jaar geleden dat Dinja van Liere een ticket boekte naar Rio de Janeiro, een kaartje kocht voor onder andere de dressuur op de Olympische Spelen en op de tribune ging zitten. In haar eentje. Op dat moment was Hermès N.O.P. vier jaar oud. Van Liere rekende in 2016 al uit dat Tokio voor hem te vroeg zou komen (eigenlijk gepland in 2020). Om andere redenen reed de amazone niet in Tokio in 2021, maar was ze er al wel bij als reserve met Haute Couture. Dit jaar lijkt het er toch echt van te gaan komen: niet als toeschouwer, niet als reserve, maar als deelnemer naar de Olympische Spelen. Van Liere won de eerste observatiewedstrijd, het NK Dressuur, overtuigend. Vóór Emmelie Scholtens en Marlies van Baalen. En vóór Hans Peter Minderhoud en Edward Gal.

Toen Dinja van Liere op de tribune zat in 2016 zag ze daar onder andere Edward Gal en Hans Peter Minderhoud rijden. De Glock-ruiters maakten van 2013 tot en met de Olympische Spelen in Tokio 2021 onafgebroken deel uit van het Nederlandse team.

Van 2012 tot en met 2021 won Edward Gal elk Nederlands kampioenschap waaraan hij deelnam met achtereenvolgens Undercover, Voice, Zonik, Glock’s Toto Jr. en Glock’s Total US. Maar de tijd is niet stil blijven staan en de Nederlandse amazones zijn niet stil blijven zitten gedurende de sabbatical van Gal.

Of Nederland dit jaar een teammedaille mee naar huis kan nemen, staat nog in de sterren (en is voorlopig vooral afhankelijk van ‘pech’ bij de top-3 landen: Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken).

