Deborah Dollee: ‘Dit is misschien droom nummer twee’

Deborah Dollee en Gorgeous (Tango x Don Primero) waren vandaag goed op dreef op de Subtopwedstrijd in Soest. Met een dik persoonlijk record van 71,214% en 66,429% en wonnen ze met flinke afstand beide proeven in het ZZ-Zwaar. Het betekent ook dat Dollee haar slipjas weer uit de kast kan gaan halen. Het duo had nog één winstpunt nodig voor de overstap naar de Prix St. Georges maar scoorde er vandaag maar liefst vijf.

“Vanwege de hitte van vandaag wilde ik niet teveel doen en heb ik maar twintig minuten losgereden. Maar Gorgeous stond er meteen heel fijn aan. Toen we de eerste proef in gingen voelde hij echt zo lekker”, vertelt Deborah Dollee enthousiast. “Heel vloeiend en alsof het allemaal vanzelf ging.”

Hele rits achten

Het duo scoorde maar liefst tien achten. “Echt niet normaal en de juryleden waren ook vol lof. Op onze vorige wedstrijd was het allemaal nog een beetje gehaast en dat was nu veel verbeterd. De juryleden zaten ook mooi op één lijn en dat geeft bevestiging. Zulke punten zijn echt geweldig, daar groei je van. En ondanks dat het bijna dertig graden was, bleef Gorgeous er aan trekken. Hij gaf niks om het warme weer. Hoe leuk kan je het ZZ-Zwaar afsluiten. Dit is echt super gaaf.”

Gevoel niet heel anders

Ondanks dat de score in de tweede proef lager uitkwam, gaf ook die proef een goed gevoel aan Dollee. “Ik moest er iets meer aan rijden maar ook in deze proef bleef Gorgeous er mooi aan trekken”, zegt Dollee die in deze proef met ruim vier procent juryverschil wisselend werd beoordeeld. “Het gevoel was niet heel anders dan in de eerste proef maar dat heb je wel eens. We hadden nog één winstpunt nodig voor de overstap naar de Prix St. Georges en haalden er vijf. Dat is wel heel bijzonder.”

Slipjas twee jaar in de kast

Dollee reed eerder in de Prix St. Georges met haar eigengefokte Alibi (v. Ferro). Daar kwam een eind aan toen Alibi werd verkocht. Met Gorgeous, die ze pas een half jaar rijd, is rijden met de slipjas nu weer in zicht. “Ik heb lang genoeg gewacht”, zegt ze lachend. “Die jas heeft twee jaar in de kast gehangen en ik heb hem stiekem al weer gepast.”

Dromen

Rijden met de slipjas was destijds een meisjesdroom die uitkwam voor Dollee. “Dit is misschien droom nummer twee. We zijn een half jaar een combinatie, hebben pas een paar wedstrijden gereden en zijn nu het ZZ-Zwaar al uit. Dat Gorgeous het zó oppakt is al een droom en de volgende droom is om de Grand Prix te kunnen halen. Ik ben heel gedreven om dat te gaan doen, zeker omdat Gorgeous een paard is dat het in zich heeft.”

Rode linten voor Hoppel en Van Ginkel

In de eerste proef kwam niemand in de buurt bij de dikke 70%-plusscore van Deborah Dollee. Twee combinaties passeerden de 65%: Iris Hoppel en Fergievrouwe (v. Bordeaux), tweede met 65,929% en Ylona van Ginkel en Dashing (v. Hotline), derde met 65,571%. De volgprijzen gingen naar Teresa van Wilgenburg met Habibi (v. Spielberg) met 64,643% en Isabelle Ottens met Workmed Ferdinand (v. Quaterback) met 64,357%.

In de tweede proef mocht Ylona van Ginkel haar tweede lint van de dag ophalen. In deze proef reed ze haar Hotline-nazaat Dashing naar 62,143%. Lisa Graaf en Bright-Lingh (v. Lingh) volgden met 61,571% op de derde plaats en Malu van Leuven en Biantoes SW (v. Santano) werden vierde met 60,643%.

Scholten overtuigend aan kop in PSG

In de Prix St. Georges was Wendy Scholten de grote winnares. Zij reed Giovanni WS (v. Ampère) naar 66,618% en daarmee bleven ze negen procent voor op de concurrentie.

Inter I voor Van de Bovenkamp

Het klassement in de Intermédiaire I werd aangevoerd door Diana van de Bovenkamp. De young rider, die zich met haar teampaard van het EK van vorig jaar in Fontainebleau Evita Ronia (v. Westpoint) gaat richten op de overstap naar de Grand Prix U25, zette 68,529% neer. Johan Kral en de eerder door zijn zus Carola op het hoogste niveau uitgebrachte Dancer (v. United) noteerden de tweede score van 65,294%.

Gouda wint Zware Tour

In de gecombineerde rubriek Zware Tour mocht Kaylee Gouda de hoofdprijs ophalen. Zij reed Don Juan (v. Vivaldi) in de Grand Prix U25 naar 66,218%. In de Grand Prix zette Esther Graaf met het voormalige internationale Grand Prix-paard Tenson (v. Krack C) de hoogste score neer van 62,88%. Dat betekende in deze gecombineerde rubriek de tweede plek.

Jeugd: Van Herwijnen en Van Veen

In de eerste jeugdrubriek ging de strijd vooral tussen Estelle van Herwijnen en Nikita Kok. Beide amazones werden door een jurylid aan kop gezet en een keer als tweede. Uiteindelijk ging het oranje lint naar young rider van Herwijnen en Surabaya (v. Sir Donnerhall) met 67,426% en was de 66,515% van junior Kok en haar twintigjarige routinier Sandman (v. Ragazzo) goed voor de tweede plek.

Esmee van Veen won unaniem de tweede jeugdrubriek. Zij reed met Featherlight (v. Wynton) de landenproef voor young riders en noteerde daarin 65,368%. De winnaars van de eerste jeugdrubriek – Estelle van Herwijnen en Surabaya – volgden met 63,309%.

Bron: Horses.nl