Dedale de Hus OLD verkocht naar Oostenrijk

Het internationale Grand Prix-paard Dedale de Hus OLD (Don Juan de Hus x Fürst Heinrich) is verkocht naar Oostenrijk. Hij komt daar onder het zadel bij Franziska Fries, ook de eigenaresse van het door Christian Schumach uitgebrachte Olympische paard Te Quiero SF (Totilas x Loutano).

Met Malin Wahlkamp-Nilsson in het zadel veroverde Dedale de Hus in 2020 een ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal. Het jaar daarop won het duo de Louisdor Preis-kwalificatie in Hagen, maar verscheen niet aan de start in de finale. Dit jaar bracht eigenaar Masahiro Kosaka de hengst in Wellington aan de start, daar wonnen ze hun gezamenlijke nationale Grand Prix-debuut. In september reed Kosaka’s trainer Christoph Koschel Dedale de Hus internationaal Grand Prix in Waregem. Die proef wonnen ze met net geen 70%.

Bron: Eurodressage/Horses.nl