Dedale de Hus wint PSG, Total Hope wint Inter II

Op de nationale wedstrijd in Ankum wordt dit weekend de laatste kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal gereden. In de inloopproef, de Prix St. Georges, was de hoogste score voor Dedale du Hus (v. Don Juan de Hus) met 75,772%.

Als Dedale de Hus onder Malin Wahlkamp-Nilsson, stalamazone bij Patrik Kittel, morgen ook het hoogst scoort, mag hij het laatste ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal mee naar huis nemen. De finale wordt eind november verreden in Frankfurt. Of dat concours door kan gaan is op dit moment nog onzeker, al heeft organisator Ann-Kathrin Linsenhoff haar zinnen gezet op het laten doorgaan van het evenement – met of zonder publiek.

Emma Kanerva stuurde Feldrose (v. Feuerspiel) naar de tweede plaats in de inloopproef (73,252%) en Nuno Palma e Santos werd met Rock’n Roll Boy (v. Rock Forever I) derde (71,13%).

Total Hope OLD wint Inter II

Total Hope OLD (Totilas uit Weihegold) liep eerder dit jaar al Grand Prix, maar werd in Ankum door zijn amazone Isabel Freese uitgebracht in de Inter-II. Daar scoorde hij 76,009% – goed voor de winst.

Uitslagen

Bron: Horses.nl