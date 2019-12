Deelname Russisch team aan Olympische Spelen hangt aan zijden draadje

Op maandag 9 december heeft de World Anti-Doping Agency (WADA) unaniem gestemd Rusland voor de komende vier jaar uit te sluiten van deelname aan sportevenementen, waaronder de Olympische Spelen. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het Russische dressuurteam, dat zich voor het eerst in achttien jaar heeft genomineerd om deel te nemen aan de Spelen.

Recent stelde de Russische Hippische Federatie Ferdi Eilberg aan als teamcoach om het dressuurteam richting de Spelen in Tokio te begeleiden. Of het besluit van de WADA dit in de weg gaat staan, is nog de vraag. Wellicht kunnen de teamruiters bewijzen geen betrokkenheid met doping te hebben, maar het kan ook zijn dat Rusland de teamplaats verliest.

FEI komt snel met duidelijkheid

De FEI heeft aangegeven snel meer duidelijkheid te geven aan de situatie. Het kan zijn dat Rusland, als de teamplaats verloren gaat, individuele ruiters mag inzenden of de startplaats verloren ziet gaan aan Belarus, dat tweede werd in de Groep C kwalificatie.

Zware straf

Rusland kreeg de straf opgelegd, omdat het land ervan wordt beschuldigd een systematisch dopingprogramma te hebben en cruciale bewijsstukken zou hebben vernietigd. Individuele Russische atleten die kunnen bewijzen geen betrokkenheid bij doping te hebben, mogen nog wel in wedstrijden uitkomen onder een onafhankelijke vlag.

Bron: Eurodressage