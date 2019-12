Deelnemers Grand Prix U25 Jumping Amsterdam bekend

Na vier selectiewedstrijden zijn de geselecteerde combinaties voor de nationale rubriek Grand Prix U25 op Jumping Amsterdam bekend. Om een startplek voor het prestigieuze evenement in de hoofdstad te bemachtigen dienden minimaal twee van de vier selecties gereden te worden, waarbij de twee beste resultaten meetelden. In de finale op 25 januari 2020 rijden de geselecteerde combinaties de kür op muziek.

Geselecteerde combinaties voor Jumping Amsterdam:

– Jasmien de Koeyer met Esperanza (v. Desperados)

– Carlijn Huberts met Watoeshi (v. Rousseau)

– Thalia Rockx met Verdi de La Fazenda (v. Florett As)

– Mercedes Verweij met Four Seasons (v. Fürst Piccolo)

– Jeanine Nekeman met Vlingh (v. Flemmingh)

– Marijke van Giesen met Esther SVN (v. Voice)

Bron: Horses.nl

