Deelnemers Lichte Tour Jumping Amsterdam bekend

Het volledige deelnemersveld van de nationale Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam is bekend. Twaalf combinaties gaan donderdagavond 25 januari de strijd met elkaar aan in de Prix St. Georges. Zes daarvan bemachtigden via de selecties op Subtopwedstrijden een felbegeerd ticket, daarnaast mogen nog zes combinaties van start op het topconcours in de RAI.