Deens Kampioenschap met Dufour en MSJ Freestyle, Merrald ontbreekt

Volgende week staat het Deens Kampioenschap op het programma. Er staat een flink aantal combinaties op de deelnemerslijst, waaronder Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). Het wordt voor de Deense topamazone, grote kanshebber voor één van de individuele medailles op de Spelen in Parijs, haar eerste outdoorwedstrijd met de merrie. Grote ontbrekende is Nanna Skodborg Merrald.

Dufour maakte in december 2023 haar internationale debuut met Freestyle en bracht haar in maart op CDI Herning aan de start. Ze won vier van de vier proeven, met scores van ruim over de 80%. Daarna bleef het tot dusver stil rondom de combinatie. Toch zijn Dufour en de voorheen door Charlotte Dujardin uitgebrachte merrie één van de favorieten voor een medaille in Parijs en ook zeker voor goud op het nationale kampioenschap.

Zepter

Nanna Skodborg Merrald had met Blue Hors Zepter (v. Zack) zeker een directe concurrent voor Dufour kunnen zijn, maar ontbreekt op de deelnemerslijst van het DK. De imponerende vos won vorig jaar individueel zilver in de Spécial op het EK in Riesenbeck en liep in december nog in Stockholm, maar stond daarna enige tijd langs de zijlijn in verband met een blessure. Hij zou in de eerste instantie op CDIO Compiègne zijn rentree maken, maar op het laatste moment koos Merrald ervoor om Blue Hors St. Schufro (v. St. Mortiz Jr.) aan de start te brengen. Nu staat zijn rentree gepland op CDI Hagen.

Geen Vayron, wel Cassøe Krüth

Ook op de deelnemerslijst ontbreken Anna Kasprzak en Daniel Bachmann Andersen met Vayron (v. Vitalis). Laatstgenoemde bewees zijn vorm in Compiègne. Bachmann Andersen rijdt wel de jonge merrie Shirley (v. Sezuan). Wel op de lijst staat Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball).

Bron: Horse2Rider/Horses.nl