Deense jury schiet uit slof: 83,7% voor Grand Prix Jovian

De 78% voor de eerste Intermédiaire II van Jovian (v. Apache) op het nationale Deense concours in Aarhus was gisteren al aan de hoge kant, maar vandaag deed de jury er in de eerste Grand Prix van de tweevoudig Wereldkampioen nog een schepje bovenop. 83,7% (met één jurylid op 88%) is de eerste Grand Prix-score van Jovian en Andreas Helgstrand, een score van het kaliber Dalera & Jessica von Bredow-Werndl.

Een veelbelovend debuut in de Zware Tour liet Jovian dit weekend zonder meer zien, maar tegelijkertijd is ook duidelijk dat de achtjarige hengst nog niet helemaal gerijpt is tot de koningsklasse (logisch ook gezien zijn leeftijd). De jury in de Grand Prix van Aarhus – Vibeke Kjellerup Christensen (82,9%), Lone Dichmann (88%!!!) en Christine Winther Prip (80,2%) – kwam toch nu al uit op 83,7% met dertien 10-en op het protocol.

Queenparks Wendy naar 77,233%

En niet alleen Jovian maakte vandaag zijn Grand Prix-debuut onder Andreas Helgstrand, ook de succesvolle WK-merrie Queenparks Wendy (v. Sezuan). Die merrie liep gisteren in Aarhus in de Intermédiaire II naar 76,579%, vandaag in de Grand Prix was er nog een beetje meer: 77,233% (74,7-78,8%).

De Grand Prix-rubriek in Aarhus is nog aan de gang.

Uitslagen

Bron: Horses.nl