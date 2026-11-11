Demy Hendrikx bewandelt bijzondere weg: ‘Dit gun ik iedereen’

Ellen Liem
Demy Hendrikx bewandelt bijzondere weg: ‘Dit gun ik iedereen’ featured image
Demy Hendrikx met Nirvado H. Foto: Foto4u
Door Ellen Liem

Dressuuramazone Demy Hendrikx reed aanvankelijk met een Haflinger bij de paarden, maar haar schoonvader vond dat ze een ‘fatsoenlijk paard’ moest kopen. Zo kocht Hendrikx een tweejarige Governor x Sir Sinclair, maar daarmee had ze veel pech. Om toch te kunnen rijden ging Hendrikx de destijds driejarige Nirvado H (Indian Rock x Bretton Woods) voor zijn fokker bijrijden. Doel was ZZ-Licht met het oog op het prestatieschap voor de moeder, maar het werd veel meer dan dat.


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