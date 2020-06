Denise Nekeman naar eerste A-kaderscore: ‘Ik wilde ook wel een keer 73’

het Nekeman al is duo feit. de hun kadervorming (Johnson STH wat ook Boston B) de bij noteerde 73,442%. een in Quattro meetmoment x heel boekte voor successen hengst eerste van topscore A-kaderscore het Op senioren nu Denise de tellende Exloo Met vandaag en

wel Maar 72 criteria zoiets de ik januari wil verhoogd in de dik 73″, naar werden Nu 72 procent “We ook er zaten procent keer net ik tegen een in zaten afgelopen indoorseizoen een van al 73 A-kaderscore aan. met vertelt van: afgelopen het lachend. had Denise scores naast. dus Nekeman we

In shape

goed reed zijn we zijn super geen ik blij goed helemaal hebben het dun “We konden hij Neumünster. zijn best vandaag wedstrijd en niet op laatste dat een CDI weer is. als waren februari oorzaak was ben geworden afgelopen heel in en Hij nu Boston weggeweest tijd zit vinden. weer en duo We veranderd blij.” Zowel en ik Boston super De shape echte in grote hooi weer vel. voer

verbeterd Aanleuning

was echt vlekkeloze te wel gereden was, een de verder “Eerder is was ik de en jury in maar de in eens klein kort nog of geen het lekker was aanleuning een verbeterd. Boston Boston hadden hakkeltje maar Van commentaar wel te nu eners Nekeman heb We nog dat van. de kort proef.” maar hals eerder daar kreeg sprake onrustig

Wat nou?

wat red.).” te te trainen ritme moet ik: van sport eerste we Alex alleen kwamen vanwege keren gaan wat kwam uitbraak doen. Toen ik tijd weer het en Hans Daarna we “De in we ik coronavirus met (Minderhoud, red.) stil Nekeman en doen. de gaan Peter bij het (bondscoach zouden weer per dacht Toen wat thuis nou? meerdere meer nu twijfelde week Van overlegd Silfhout, liggen, Boston de gereden heb

Stesskip

ook Toen dacht het moest weer besloot de afgegeven niet is gaan. vroeg amazone te af en een heel hartstikke gelukkig startlijst in want ik thuis toen kadervorming. Er meetmoment toen het ik goed me werd van konden een de Nekeman baalde het thuis stesskip. met een een Boston start weer Ik liep Boston best stonden ik goed Boston ook maar vorige volgende besloot gaan. beetje code windstoten keer te “Ik werd geel maar de we wedstrijdje Exloo maar ring op vandaag en was wat wel doen. klein in.” maar liep dat op

een Als raket

mijn met geldt Nekeman het heel achteruit een Datzelfde echt “Verder niet gaan. en een en planning. is pakte goed van vond voor amazone dat voor moeder of De Daarnaast Valkenswaard. Ik “Mijn heel vader Met verder mooi ging kan negens “De raar, negen nu houding heeft hulpen.” stond als omhoog. het door een zit afwachten de doorgaat.” planning erg maar voor dat de achten raket maar duimpje hoop goed een vervolgt rentree beetje Boston een uit. is en hadden Hagen rustig”, staat nog lachend. en we het nu nog niet correctheid meerdere open

A-kaderscores

procent x (Fernet van Baalen Marlies x met van Her x Blitz A-kaderscore. RS2 Denise TF scores Scholar) met (Florencio een 73 Ferro), Johnson met Ben Majesty van Foxfire Marieke Pin met noteerden Putten de Caritas) Silfhout Nekeman Rock’s Naast ook der Rhodes (Johnson Diederik boven en

Bron: Horses.nl