Denise Swinkels: ‘Ik dacht dat ik de scores niet goed had gezien’

Denise Swinkels en Flashpoint (Westpoint x Jetset-D) draaien lekker mee in de Subtop en stonden al meerdere keren bovenaan. Ook zondag in Uden wonnen ze beide proeven in het ZZ-Zwaar maar hun score was nog niet eerder zo hoog. In de eerste proef zette het duo met 65,64% een nieuw persoonlijk record neer en in de tweede proef verbeterden ze dat al weer. Daar liep de teller op tot 68,43% en daarmee bijna 7 procent voorsprong op de concurrentie.

“Voor ons zijn deze scores niet heel standaard. Eerder zaten tegen de 65 procent aan dus dit was best wel een verrassing. Ik zei steeds tegen m’n moeder en trainster dat ik graag een keer over die 65 heen wilde. Nu is het gelukt, ik ben er echt super blij mee”, vertelt Denise Swinkels enthousiast.

Zweetdruppels niet voor niets

Bij een eerste blik op de uitslagen kon ze haar ogen bijna niet kon geloven. “Ik keek op het blaadje en dacht: dat zal wel niet helemaal kloppen of ik heb het niet goed gezien. Maar het stond er echt! We oefenen er elke week voor en als alles dan op z’n plek valt en het er ook op wedstrijd uitkomt, heb ik al die zweetdruppels niet voor niets gelaten.”

Fanatieker en frequenter

Volgens Swinkels heeft ze de stijgende lijn in de scores te danken aan een andere aanpak in de training. “We trainen bij Marion Schreuder en zijn iets fanatieker en frequenter gaan lessen. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Het begint meer bevestigd te raken en dat kunnen we nu de hele proef volhouden. Eerder was het wisselvallig omdat Flashpoint kracht miste. Nu wordt het steeds stabieler en makkelijker. De vorige wedstrijd ging het ook al beter maar toen hadden we slingers en missers. Nu zijn de fouten eruit en dan schiet de score omhoog.”

Rits hoge punten

In de eerste proef in Uden slopen nog een paar foutjes: een tactfout aan het einde van de uitgestrekte draf en in de contragalop. In de tweede proef konden de juryleden een hele rits hoge punten kwijt, waaronder achten voor de middendraf en een van de pirouettes, een 8,5 voor de uitgestrekte stap en negens voor de overgang naar galop en voor de stap onderaan het protocol. “Dat tikt wel lekker aan. In de tweede proef was Flashpoint ook beter aan de hulpen maar raakte hij aan het einde iets moe. Maar in die proef hadden we geen fouten en de jury vond hem mooier in de aanleuning en het totaalbeeld van het begin tot het eind hetzelfde.”

Hele uitdaging

Met eerdere paarden reed Swinkels niet hoger dan Z2 en Flashpoint is haar eerste paard waarmee ze doordrong tot de Subtop. “Ik reed voor eigenaren en als het dan goed ging werden de paarden verkocht. Maar Flashpoint is m’n eigen paard en daar kan ik zelf over beslissen. Dit niveau is een hele uitdaging.”

Sparen voor slipjas

Inmiddels heeft het duo de punten op zak voor de overstap naar de Prix St. Georges maar dat debuut is nog niet gepland. “Ik moet eerst nog even sparen voor een slipjas”, zegt Swinkels lachend. “Daarna kunnen we over. Ik twijfel nog een beetje of ik eerst nog een keer ZZ-Zwaar ga rijden of gelijk Prix St. Georges. Dat ga ik nog even overleggen met m’n trainster.”

Wortelboer en Verkuylen

In beide proeven ZZ-Zwaar ging de strijd om de tweede en derde plek vooral tussen Marlieke Wortelboer en Johan Verkuylen. Wortelboer werd met Einstein de la Vigne (v. Sandro Hit) in de eerste proef tweede met 63,36% en in de tweede proef derde met 60,36%. Ook Verkuylen eindigde als tweede en derde. Met Gentleman V (v. Wynton) kwamen zijn scores uit op 61,86 en 63,29%.

Kemps aan kop in Lichte Tour

In de gecombineerde rubriek Lichte Tour ging het oranje lint naar Nick Kemps. Zijn Intermédiaire I-proef met Chapeau (v. Johnson) was goed voor 66,69%. Lieke van Dommelen en Esprit (v. Zizi Top) reden de Prix St. Georges. De score van 65,88% betekende de tweede plaats. Met 64,41% in de Intermédiaire I sloten Deborah van Mook en Bolster (v. Special D) aan op de derde plek.

Bron: Horses.nl