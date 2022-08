Der Charmeur KH wederom aan kop in selectie Dutch Pony Championship

In Lunteren stond afgelopen weekend de zesde selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship op het programma. Bij de vierjarigen liep de NRPS goedgekeurde ponyhengst Der Charmeur KH voor de tweede week op rij naar de overwinning. Dijkhof's Donchello liep met Isa Westendarp Knol naar de zege bij de vijfjarigen en bij de zesjarigen was het Goldwinshoeve VJ die met Jonne Liefhebber de hoogste punten kreeg.

Volgens juryleden Paulien Alberts en Pem Verbeek werd vierjarigen winnaar Der Charmeur heel sympathie voorgesteld. De valkhengst blinkt uit in de galop en algemene indruk. Hij werd op de voet gevolgd door de eveneens NRPS goedgekeurde hengst Hexagon’s Dragonsfly. Deze pony is ‘een feestje’ om naar te kijken en lijkt zijn werk met veel plezier te doen. De aansprekende voshengst ging swingend de baan rond en kan zelfs al een beetje verzamelen. De C-pony ruin Macciato mocht zich als derde opstellen. Hij werd netjes voorgesteld door amazone Isa Hollands.

90 punten voor beste vijfjarige

Dijkhof’s Donchello werd door zijn zeer kleine en jeugdige amazone heel professioneel voorgesteld. Donchello heeft veel kwaliteit en is goed bewerkbaar en kreeg maar liefst 90 punten, met een tien voor de algemene indruk. De jonge FS Don’t Worry-zoon is een toekomstpony met EK-potentie. De tweede plaats ging naar Marjolein onder Lorain Paas, gevolgd door de jonge New Forest-hengst Brummerhoeve’s Raf, keurig voorgesteld door Olivia Thomas.

Isa Westendarp Knol met Dijkhof’s Donchello en juryleden Pem Verbeek (l) en Paulien Alberts (r). Foto: Dieke Gelderman

Kwaliteit voert de boventoon

De dag werd afgesloten met de rubriek zesjarigen. Geen grote rubriek, maar we kwaliteit voerde zeker de boventoon. Goldwinshoeve VJ, een echte ‘happy athlete’ scoorde op vijf onderdelen een 8,5 en kwam uit op 84 punten. Ze excelleerde in alle drie de gangen en gaf daarbij een mooi, constant beeld.

Jonne Liefhebber met Goldwinshoeve VJ en juryleden Pem Verbeek (l) en Paulien Alberts (r). Foto: Dieke Gelderman

Bron: Persbericht