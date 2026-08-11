Devenda Dijkstra dik over de 70% met GP-hengst Jakarta: ‘Heel leuk om weer mee te kunnen doen op dit niveau’

Ellen Liem
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Devenda Dijkstra dik over de 70% met GP-hengst Jakarta: ‘Heel leuk om weer mee te kunnen doen op dit niveau’ featured image
Devenda Dijkstra met Jakarta (v. Five Star). Foto: Privé
Door Ellen Liem

Devenda Dijkstra heeft sinds een paar maanden de beschikking over de eerder door Dominique Filion gereden Jakarta (Five Star x San Remo). De prille combinatie heeft er inmiddels een aantal Grand Prix-starts opzitten en begint nu de afstemming te vinden. Dat blijkt ook uit de score: op de Subtopwedstrijd in Heemskerk reed Dijkstra de hengst met een vet nieuw persoonlijk record van 70,978% naar de eerste plaats. Van een periode zonder GP-paard heeft EK-amazone Dijkstra er nu zelfs twee, de tweede is Lex Luthor-YT (Ferguson x Goodtimes). Ook met deze hengst is ze goed op weg.

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